Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:25
Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak’ın annesi sosyal medyaya damga vurdu! “Güzelliğinin kaynağı şimdi anlaşıldı”
Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak sosyal medya gündem oldu. Bahar, oyuncularıyla ve konusuyla dikkat çekiyor. Bahar dizisinin oyuncu kadrosunda Seren karakterini oynayan Nil Sude Albayrak'da bunlardan birisi oldu. Peki, Bahar dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak kimdir, nereli kaç yaşında? Nil Sude Albayrak'ın sosyal medya paylaşımlarında annesi Nihal Albayrak, ilgi odağı oldu. Annesinin güzelliği takipçilerinin gözünden kaçmadı. Genç oyuncuya "Güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumları yağdı.