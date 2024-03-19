Giriş Tarihi: 19.03.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
16:35
Bahar’ın yıldızı Demet Evgar cesaretini konuşturdu! Bu hali bildiğiniz gibi değil!
Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerin kadrosunda bulunduğu Bahar dizisinin başrolünü başarılı oyuncu Demet Evgar canlandırıyor. 1 Erkek 1 Kadın dizisi ile hafızalara kazınan Evgar sonrasında Emret Komutanım, Alev Alev, Avlu ve Yedi Numara gibi dizilerde de boy göstermişti. Ekranlara Bahar karakteriyle iddialı bir dönüş yapan başarılı oyuncu Demet Evgar'ın son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Demet Evgar'ın makyajsız paylaşımı takipçilerinden tam not aldı. Ünlü oyuncu adeta güzelliğini sergiledi. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Evgar'ın son paylaşımı dikkat çekti. Sıfır makyaj Demet'i görenler adeta yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.