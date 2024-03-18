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Haberler Galeri Bahar’ın yıldızı Demet Evgar cesaretini konuşturdu! Onu hiç böyle görmediniz!
Giriş Tarihi: 18.03.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 07:13

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar cesaretini konuşturdu! Onu hiç böyle görmediniz!

Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerin kadrosunda bulunduğu Bahar dizisinin başrolünü başarılı oyuncu Demet Evgar canlandırıyor. 1 Erkek 1 Kadın dizisi ile hafızalara kazınan Evgar sonrasında Emret Komutanım, Alev Alev, Avlu ve Yedi Numara gibi dizilerde de boy göstermişti. Ekranlara Bahar karakteriyle iddialı bir dönüş yapan başarılı oyuncu Demet Evgar'ın son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Demet Evgar'ın makyajsız paylaşımı takipçilerinden tam not aldı. Ünlü oyuncu adeta güzelliğini sergiledi. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Evgar'ın son paylaşımı dikkat çekti. Sıfır makyaj Demet'i görenler adeta yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar cesaretini konuşturdu! Onu hiç böyle görmediniz!

Emret Komutanım, Alev Alev, Avlu, Yedi Numara gibi dizilerde rol alan Demet Evgar şimdilerde Bahar diziyle boy gösteriyor. Dizide Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Evgar, son olarak sıfır makyajlı paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar cesaretini konuşturdu! Onu hiç böyle görmediniz!

Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar özel hayatı ile de merak konusu oluyor.

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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar cesaretini konuşturdu! Onu hiç böyle görmediniz!

Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla ekranların sevilen isimleri arasında yer alan oyuncu Demet Evgar, 2022 yılının mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar cesaretini konuşturdu! Onu hiç böyle görmediniz!

Sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başaran Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar, özel hayatında eşi ve kız Mavi ile gözlerden sakin bir hayat yaşamayı tercih ediyor.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar cesaretini konuşturdu! Onu hiç böyle görmediniz!

43 yaşındaki Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisiyle ekranlara fırtına gibi döndü.

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