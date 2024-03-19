Giriş Tarihi: 19.03.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
16:17
Bahar’ın yıldızını tanıdınız mı? Herkes onu konuşuyor!
Sosyal medyada çocukluk, gençlik fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Bahar dizisinin oyuncuları ilgi odağı oldu. Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerin kadrosunda bulunduğu Bahar dizisinin başrolünü başarılı oyuncu Demet Evgar canlandırıyor. Bahar dizisinin oyuncusunun bu halini tanıdınız mı?