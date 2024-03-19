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Giriş Tarihi: 19.03.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 16:17

Bahar’ın yıldızını tanıdınız mı? Herkes onu konuşuyor!

Sosyal medyada çocukluk, gençlik fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Bahar dizisinin oyuncuları ilgi odağı oldu. Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerin kadrosunda bulunduğu Bahar dizisinin başrolünü başarılı oyuncu Demet Evgar canlandırıyor. Bahar dizisinin oyuncusunun bu halini tanıdınız mı?

Bahar’ın yıldızını tanıdınız mı? Herkes onu konuşuyor!

Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor. Bahar dizisi uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'u bir araya getiriyor. Ayça Üzüm'un senaryosunu üstlendiği dizide Bahar'ın hayatını yeniden inşa etme süreci işleniyor. Dizi de Bahar karakterinin eşini Timur'u ise Yargı dizisinden tanıdığımız Mehmet Yılmaz Ak canlandırıyor. Peki, fotoğraftaki bu çocuk sizce kim?

Bahar’ın yıldızını tanıdınız mı? Herkes onu konuşuyor!

Roman şarkıcısı Kobra Murat lakabı ile tanınan şarkıcı Murat Divandiler, sahne tarzı, şarkıları ve açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü isimlerden.

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Bahar’ın yıldızını tanıdınız mı? Herkes onu konuşuyor!

Kobra Murat, "18 kilo altınım, 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var." sözleriyle çok konuşulmuştu.

Bahar’ın yıldızını tanıdınız mı? Herkes onu konuşuyor!

MASAK'tan evine kağıt geldiğini söyleyen Kobra Murat, bu açıklamalarının ardından sözlerinin tamamen yanlış anlaşıldığını dile getirmişti.

Bahar’ın yıldızını tanıdınız mı? Herkes onu konuşuyor!

Ünlü isim, katıldığı bir programda "Ben 'Şu ana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur' dedim, kes yapıştır olunca '18 kilo altınım var' olarak girdi sitelere. Telefonum susmuyor şu anda." ifadelerini kullanmıştı.

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