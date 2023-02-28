Giriş Tarihi: 28.02.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 10:41

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Bu kadar sert konuştuğum için üzgünüm ama...

7'den 70'e herkesin 'Barış abi' olarak gönüllere taht kuran Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço yardımseverliği ile "Babasının oğlu" dedirtti... Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile yıkıma uğrayan illerimizden olan Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında yer alan ve depremzedelere yardıma koşan Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço enkaz duvarında karşılaştığı yazı ile herkesi duygulandırmıştı. Doğukan Manço'nun afet bölgesinden yaptığı paylaşımda yıkılmış bir binadan geriye yalnızca Barış Manço'nun 'Kimse göçmez bu dünyadan mal ile' şarkı sözlerinin bulunduğu duvar yazısının kalmıştı. 12 gün boyunca deprem bölgesinde gönüllü çalışan Doğukan Manço, yaşadıklarını YouTube kanalında anlattı.