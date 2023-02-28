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Haberler Galeri Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Bu kadar sert konuştuğum için üzgünüm ama...
Giriş Tarihi: 28.02.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 10:41

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Bu kadar sert konuştuğum için üzgünüm ama...

7'den 70'e herkesin 'Barış abi' olarak gönüllere taht kuran Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço yardımseverliği ile "Babasının oğlu" dedirtti... Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile yıkıma uğrayan illerimizden olan Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında yer alan ve depremzedelere yardıma koşan Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço enkaz duvarında karşılaştığı yazı ile herkesi duygulandırmıştı. Doğukan Manço'nun afet bölgesinden yaptığı paylaşımda yıkılmış bir binadan geriye yalnızca Barış Manço'nun 'Kimse göçmez bu dünyadan mal ile' şarkı sözlerinin bulunduğu duvar yazısının kalmıştı. 12 gün boyunca deprem bölgesinde gönüllü çalışan Doğukan Manço, yaşadıklarını YouTube kanalında anlattı.

Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Bu kadar sert konuştuğum için üzgünüm ama...

Doğukan Manço yardımseverliği ile "Babasının oğlu" dedirtti... Doğukan Manço, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en çok yıkımın olduğu illerden Hatay'da soluğu almıştı.

Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Bu kadar sert konuştuğum için üzgünüm ama...

Doğukan Manço'nun afet bölgesinden yaptığı duygusal paylaşımda, yıkılmış bir binadan geriye yalnızca Barış Manço'nun 'Kimse göçmez bu dünyadan mal ile' şarkı sözlerinin bulunduğu duvar yazısının kaldığı görülmüştü.

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Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Bu kadar sert konuştuğum için üzgünüm ama...

12 gün boyunca yardım çalışmalarına katılan DJ Doğukan Manço, yaşadıklarını YouTube kanalında anlattı:

'YARIN ÖLECEKMİŞ GİBİ ONURLU YAŞAMALI'

"12 gün boyunca gönüllü olarak sahada göreve gittim. Tam anlamıyla ahlaksızlık gördüm. Orada binaların altındaki dükkanların kolonlarını kesmiş oldukları için yıkıldıklarını gördüm. İnsanoğlunun gitgide aklını kaybetmeye başladığını gördüm. Bu kadar sert bir dille konuştuğum için çok üzgünüm. Yarın ölecekmiş gibi ve onurlu yaşamalı. Madencilerin ise bu ülke insanı hakkınızı ödeyemez. Gelip o kadar insanı aydınlığa kavuşturdunuz ki..."

Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Bu kadar sert konuştuğum için üzgünüm ama...

Unutulmaz şarkılara imza atan usta sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesine gitti ve yardım çalışmalarına katıldı. Türkiye'nin "Barış abi'si olarak gönülleri fetheden Barıl Manço'nun oğlu Doğukan Manço da bu zor günlerde depremzedelere yardım için seferber oldu.

Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Bu kadar sert konuştuğum için üzgünüm ama...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile yıkıma uğrayan illerimizden olan Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında yer alan ve depremzedelere yardıma koşan Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço enkaz duvarında karşılaştığı yazı ile herkesi duygulandırdı. Unutulmaz şarkı sözleri ile hafızalara kazınan Barış Manço'nun "Sarı çizmеli Mehmet Ağa" şarkısının sözleri bir kez daha gündem oldu.

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