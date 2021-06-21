Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu hayranlarını şaşırttı! Ablası ile görenler hangisi İrem bilemedi!
Giriş Tarihi: 21.06.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 08:58

'nın İpek'i hayranlarını şaşırttı! Ablası ile görenler hangisi İrem bilemedi!

ekranlarından geçmiş dönemlerde yayınlanan dizisindeki Nefes performansı ile büyük beğeni toplayan şimdi yep yeni bir dizi ile yine Atv'de boy gösteriyor. Dün akşam ilk bölümü ile ilgi odağı olan 'nda psikolog İpek'i canlandıran İrem Helvacıoğlu sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken İrem Helvacıoğlu özel hayatı ile de markaj altında. Sosyal medya hesabını aktif kullanan İrem Helvacıoğlu'nun paylaşımlarına beğeni yağarken içlerinden ablası ile olanları ise şaşkınlık yaratıyor. ile olan benzerliği şoke ediyor. Ablası Merve Helvacıoğlu'na ikizi kadar benzeyen İrem Helvacıoğlu'na "Hangisi İrem bilemedik" yorumları yağıyor. İşte İrem Helvacıoğlu'nun ablası...

Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu hayranlarını şaşırttı! Ablası ile görenler hangisi İrem bilemedi!

ekranlarından geçmiş dönemlerde yayınlanan dizisindeki Nefes performansı ile büyük beğeni toplayan şimdi yep yeni bir dizi ile yine Atv'de boy gösteriyor.

Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu hayranlarını şaşırttı! Ablası ile görenler hangisi İrem bilemedi!

Dün akşam ilk bölümü ile ilgi odağı olan 'nda psikolog İpek'i canlandıran sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu hayranlarını şaşırttı! Ablası ile görenler hangisi İrem bilemedi!

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken özel hayatı ile de markaj altında.

Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu hayranlarını şaşırttı! Ablası ile görenler hangisi İrem bilemedi!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan 'nun paylaşımlarına beğeni yağarken içlerinden ablası ile olanları ise şaşkınlık yaratıyor.

Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu hayranlarını şaşırttı! Ablası ile görenler hangisi İrem bilemedi!

'nun ablası ile olan benzerliği şoke ediyor.

SON DAKİKA