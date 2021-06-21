Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu hayranlarını şaşırttı! Ablası ile görenler hangisi İrem bilemedi!

Atv ekranlarından geçmiş dönemlerde yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes performansı ile büyük beğeni toplayan İrem Helvacıoğlu şimdi yep yeni bir dizi ile yine Atv'de boy gösteriyor. Dün akşam ilk bölümü ile ilgi odağı olan Baş Belası'nda psikolog İpek'i canlandıran İrem Helvacıoğlu sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken İrem Helvacıoğlu özel hayatı ile de markaj altında. Sosyal medya hesabını aktif kullanan İrem Helvacıoğlu'nun paylaşımlarına beğeni yağarken içlerinden ablası ile olanları ise şaşkınlık yaratıyor. İrem Helvacıoğlu'nun ablasıMerve Helvacıoğlu ile olan benzerliği şoke ediyor. Ablası Merve Helvacıoğlu'na ikizi kadar benzeyen İrem Helvacıoğlu'na "Hangisi İrem bilemedik" yorumları yağıyor. İşte Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun ablası...