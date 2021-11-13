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Haberler Galeri Batuhan Karacakaya Survivor'daki güzelle plajda sarmaş dolaş görüntülendi! İşte Survivor aşkının belgesi...
Giriş Tarihi: 13.11.2021 07:06 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 07:22

Batuhan Karacakaya Survivor'daki güzelle plajda sarmaş dolaş görüntülendi! İşte Survivor aşkının belgesi...

Survivor Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan aşkının belgesi ortaya çıktı. Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i Batuhan Karacakaya'yı Survivor 2021'de görenler tanımakta zorluk çekmişti. 24 yaşındaki genç oyuncu Batuhan Karacakaya kısa sürede Survivor'ın favori yarışmacılarından olmuş büyük bir fan kitlesine sahip olmuştu. Survivor Batuhan Karacakaya sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden oldu. Survivor 2021 sezonunun iddialı ismi Batuhan Karacakaya'nın adı, Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Sosyal medyaya düşen bir fotoğraf karesi, görenleri şaşkına çevirdi. Batuhan Karacakaya, Aleyna Kalaycıoğlu'nun adadaki en yakın arkadaşı Aleyna Çalışkan ile sarmaş dolaş yakalandı. İkili, daha önce de sık sık bir araya geliyor ve keyifli anlarını, Instagram hesaplarından sevenleriyle paylaşıyordu. Böylece Survivor aşıkları Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan'ın ilişkisi belgelenmiş oldu. İşte o poz...

Batuhan Karacakaya Survivor’daki güzelle plajda sarmaş dolaş görüntülendi! İşte Survivor aşkının belgesi...

Survivor Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan aşkının belgesi ortaya çıktı.

Batuhan Karacakaya Survivor’daki güzelle plajda sarmaş dolaş görüntülendi! İşte Survivor aşkının belgesi...

Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i Batuhan Karacakaya'yı Survivor 2021'de görenler tanımakta zorluk çekmişti.

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Batuhan Karacakaya Survivor’daki güzelle plajda sarmaş dolaş görüntülendi! İşte Survivor aşkının belgesi...
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Batuhan Karacakaya Survivor’daki güzelle plajda sarmaş dolaş görüntülendi! İşte Survivor aşkının belgesi...

24 yaşındaki genç oyuncu Batuhan Karacakaya kısa sürede Survivor'ın favori yarışmacılarından olmuş büyük bir fan kitlesine sahip olmuştu.

Batuhan Karacakaya Survivor’daki güzelle plajda sarmaş dolaş görüntülendi! İşte Survivor aşkının belgesi...

Survivor Batuhan Karacakaya sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden oldu.

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