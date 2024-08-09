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Haberler Galeri "Beğenmediğin Halil'e bak Feriha" Adını Feriha Koydum'un Halil'i değişimiyle 'yok artık' dedirtti!
Giriş Tarihi: 09.08.2024 12:38 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:39

"Beğenmediğin Halil'e bak Feriha" Adını Feriha Koydum'un Halil'i değişimiyle 'yok artık' dedirtti!

Oyuncu Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı dizi Adını Feriha Koydum tekrarları ile konuşulmaya devam ediyor. "Adını Feriha Koydum" dizisi oyuncularının son halleri merak ediliyor. Adını Feriha Koydum'un Halil'i de bunlardan biri. Ufuk Tan Altunkaya'nın değişimi olay oldu. Oyuncunun son haline "Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha" yorumları yağdı. İşte Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali...

Beğenmediğin Halil’e bak Feriha Adını Feriha Koydum’un Halil’i değişimiyle ’yok artık’ dedirtti!

Başrollerinde Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un olduğu, Adını Feriha Koydum dizisi Türk televizyolarında en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.

Beğenmediğin Halil’e bak Feriha Adını Feriha Koydum’un Halil’i değişimiyle ’yok artık’ dedirtti!

Dizide Feriha ile zorla evlenmeye çalışan ve hatta ölümüne neden olan Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali herkesi şaşırttı.

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Beğenmediğin Halil’e bak Feriha Adını Feriha Koydum’un Halil’i değişimiyle ’yok artık’ dedirtti!

Dizide silik bir kraktere hayat veren oyuncu, şimdilerde yakışıklılığıyla beğeni topluyor.

Beğenmediğin Halil’e bak Feriha Adını Feriha Koydum’un Halil’i değişimiyle ’yok artık’ dedirtti!

Altunkaya şimdilerde, baba olmuş, eşiyle mütevazı hayatında mutlu mesut yaşam sürmekte.

Beğenmediğin Halil’e bak Feriha Adını Feriha Koydum’un Halil’i değişimiyle ’yok artık’ dedirtti!

Yakışıklı oyuncu şimdilerde tiyatroya yönelmiş ve bunun yanında yönetmen ve yapımcılık görevlerini de üstleniyor.

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