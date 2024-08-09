Giriş Tarihi: 09.08.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
12:39
"Beğenmediğin Halil'e bak Feriha" Adını Feriha Koydum'un Halil'i değişimiyle 'yok artık' dedirtti!
Oyuncu Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı dizi Adını Feriha Koydum tekrarları ile konuşulmaya devam ediyor. "Adını Feriha Koydum" dizisi oyuncularının son halleri merak ediliyor. Adını Feriha Koydum'un Halil'i de bunlardan biri. Ufuk Tan Altunkaya'nın değişimi olay oldu. Oyuncunun son haline "Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha" yorumları yağdı. İşte Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali...