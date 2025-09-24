Begüm Topçu Turay anlattı: Deniz Yıldızı’ndan sonra ara verip Banu’yu unutturmak istedim!

Biz tiyatro kulübüyle beraber o oyunu çıkaramadık o sene. Ertesi sene lise son zaten. Herkes üniversite sınavlarına hazırlanıyor, yetiştiremedik. Grubumuz dağıldı derken o içimde kaldı. Sonra üniversite sınavları geldi tercihler yapılacak falan. Benim için düzenlenen bir aile yemeğinde beni bilgilendirecekler. Hangi bölümü seçersen ne olur falan diye. Saydıkları hiçbir mesleği istemiyorum. Artık dediler ki "Kızım sen hiç mi bir şey yapmak istemiyorsun?" Dedim ki "Aslında benim yapmak istediğim bir meslek var ama babam izin vermeyecek diye korkuyorum." dedim başladım ağlamaya. Babam da şok oldu. Dedi ki "Dansöz mü olmak istiyorsun? Ben neye izin vermeyeceğim?" Dedim ki "Ben oyuncu olmak istiyorum." O da dedi ki "Tabii. Ben niye böyle bir şeye izin vermeyeyim?" Herhalde babamın akrabaları var, sofradayız beraber diye muhtemelen blöf yapıyor diye düşündüm. Dedim ki "O zaman dedim ben yarından itibaren sınavları araştırabilir miyim?" "Evet git." dedi.

Ve sınava çok kısa bir süre kala bir komşumuzla tanıştım. Benim için o da hayatımın dönüm noktasıdır. Onunla beraber çok kısa süre içinde çalıştım. O 20 günlük bir sürede hızlandırılmış bir kurs alıp konservatuar sınavına girdim. Nasılsa kazanamayacağım rahatlığıyla girdim. Ve ilk sene kazandığım için de o kadar mutlu oldum ki… İşte hayatımdaki oyunculuk serüvenim böyle başladı.