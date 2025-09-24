Giriş Tarihi: 24.09.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 17:15
Begüm Topçu Turay anlattı: Deniz Yıldızı’ndan sonra ara verip Banu’yu unutturmak istedim!
Çocuk yaşta bale hayaliyle başlayan bir hayat yolculuğu… Fakat işler dilediği gibi gitmedi. Kapıda gözyaşlarıyla teselli edildi, "Belki sanatın başka bir dalını kazanırsın!" Bu söz hayatının ilk dönüm noktası oldu. Konservatuvara girdi, tiyatro sahnesinden ekranlara adım attı. İlk set deneyiminde büyük hayal kırıklıkları yaşadı, "Hayatımın en kötü anılarımdandır" diyor. Zor oldu ama yılmadı. Ve sonra… Bir döneme damga vuran "Deniz Yıldızı" ile ekranlarda boy gösterdi, bu projeyle adeta hafızalara kazındı. Ardından yıllar boyunca setlerden uzak kaldı; Banu karakterini unutturmak için bilinçli tercihler yaptığı itirafıyla dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise geleceğe dair iddialı: "Ben 50 yaşında tekrar meşhur olacağım!" Ünlü oyuncu Begüm Topçu Turay, Günaydın YouTube kanalında bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer sürecine, merak edilenlerini anlattı.