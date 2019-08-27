Behzat Uygur'un bir oğlu müzisyen bir oğlu ünlü bir oyuncu! Bizim Hikaye dizisinin oyuncusu Nejat Uygur meğer...

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur'un çocukları da çok ünlü. Uzun yıllar kardeşi Suheyl Uygur ile televizyonda da boy gösteren Behzat Uygur'un babasını adını verdiği küçük oğlu Nejat Uygur babasının izinden gidiyor. Geçtiğimiz sezon final yapan Hazal Kaya'nın da başrollerinde olduğu Bizim Hikaye dizisinde Hikmet karakterine hayat veren genç oyuncu Nejat Uygur oldukça sevilmişti. İzleyiciden oyunculuğu ile tam not alan Nejay Uygur babası Behzat Uygur ile çektiği Vine videoları ile de sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Behzat Uygur'un kendi adını taşıyan bir oğlu ise müzisyen. İşte ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'un kendi gibi ünlü çocukları Behzat Uygur ve Nejat Uygur ve aynı zamanda sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları galerimiz...