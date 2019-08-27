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'un bir oğlu müzisyen bir oğlu ünlü bir oyuncu! dizisinin oyuncusu meğer...

Usta tiyatrocu 'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu 'un çocukları da çok ünlü. Uzun yıllar kardeşi Suheyl Uygur ile televizyonda da boy gösteren Behzat Uygur'un babasını adını verdiği küçük oğlu Nejat Uygur babasının izinden gidiyor. Geçtiğimiz sezon final yapan 'nın da başrollerinde olduğu dizisinde Hikmet karakterine hayat veren genç oyuncu Nejat Uygur oldukça sevilmişti. İzleyiciden oyunculuğu ile tam not alan Nejay Uygur babası Behzat Uygur ile çektiği Vine videoları ile de sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Behzat Uygur'un kendi adını taşıyan bir oğlu ise müzisyen. İşte ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'un kendi gibi ünlü çocukları Behzat Uygur ve Nejat Uygur ve aynı zamanda sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları galerimiz...

Giriş Tarihi: 27.08.2019 08:29 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 08:48
Behzat Uygur'un bir oğlu müzisyen bir oğlu ünlü bir oyuncu! Bizim Hikaye dizisinin oyuncusu Nejat Uygur meğer...

Usta tiyatrocu 'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu 'un çocukları da çok ünlü. Uzun yıllar kardeşi Suheyl Uygur ile televizyonda da boy gösteren Behzat Uygur'un babasını adını verdiği küçük oğlu Nejat Uygur babasının izinden gidiyor. Geçtiğimiz sezon final yapan 'nın da başrollerinde olduğu dizisinde Hikmet karakterine hayat veren genç oyuncu Nejat Uygur oldukça sevilmişti. İzleyiciden oyunculuğu ile tam not alan Nejay Uygur babası Behzat Uygur ile çektiği Vine videoları ile de sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Behzat Uygur'un kendi adını taşıyan bir oğlu ise müzisyen. İşte ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'un kendi gibi ünlü çocukları Behzat Uygur ve Nejat Uygur ve aynı zamanda sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları galerimiz...

Behzat Uygur'un bir oğlu müzisyen bir oğlu ünlü bir oyuncu! Bizim Hikaye dizisinin oyuncusu Nejat Uygur meğer...

EMİNE ÜN VE DURU

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Behzat Uygur'un bir oğlu müzisyen bir oğlu ünlü bir oyuncu! Bizim Hikaye dizisinin oyuncusu Nejat Uygur meğer...

EMİNE ÜN VE DURU

Behzat Uygur'un bir oğlu müzisyen bir oğlu ünlü bir oyuncu! Bizim Hikaye dizisinin oyuncusu Nejat Uygur meğer...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Behzat Uygur'un bir oğlu müzisyen bir oğlu ünlü bir oyuncu! Bizim Hikaye dizisinin oyuncusu Nejat Uygur meğer...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Behzat Uygur'un bir oğlu müzisyen bir oğlu ünlü bir oyuncu! Bizim Hikaye dizisinin oyuncusu Nejat Uygur meğer...

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Behzat Uygur'un bir oğlu müzisyen bir oğlu ünlü bir oyuncu! Bizim Hikaye dizisinin oyuncusu Nejat Uygur meğer...

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

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