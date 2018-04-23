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, yle şoke etti!

Giriş Tarihi: 23.04.2018 14:14 Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 14:32
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, yle şoke etti!
Bella Hadid, estetiksiz haliyle şoke etti!

Gigi Hadid'in kardeşi, Kendall ve Kylie Jenner'ın yakın dostu, Victoria's Secret modeli ve The Weeknd'in eski sevgilisi olarak popüler kültürün en önemli isimlerinden biri olan , güzelliği en çok konuşulan isimlerden biri

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, yle şoke etti!
Bella Hadid, estetiksiz haliyle şoke etti!

Güzelliği sıkça tartışılsa da, farklı havasını kimse inkar etmiyor.

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, yle şoke etti!
Bella Hadid, estetiksiz haliyle şoke etti!

Profesyonel spor kariyerinde ilerlerken hastalığı sebebiyle modelliğe ani bir geçiş yapan genç ismin geçmişinde estetik operasyonlar olduğu bir sır değil.

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, yle şoke etti!
Bella Hadid, estetiksiz haliyle şoke etti!

Bu operasyonlar modellik süreciyle paralel ilerledi

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, yle şoke etti!
Bella Hadid, estetiksiz haliyle şoke etti!

Ancak şimdi ortaya çıkan eski fotoğraflar sosyal medyayı altüst ediyor.

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, yle şoke etti!
Bella Hadid, estetiksiz haliyle şoke etti!
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, yle şoke etti!
Bella Hadid, estetiksiz haliyle şoke etti!
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