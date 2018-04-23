Bella Hadid, estetiksiz haliyle şoke etti!

Gigi Hadid'in kardeşi, Kendall ve Kylie Jenner'ın yakın dostu, Victoria's Secret modeli ve The Weeknd'in eski sevgilisi olarak popüler kültürün en önemli isimlerinden biri olan Bella Hadid, güzelliği en çok konuşulan isimlerden biri Güzelliği sıkça tartışılsa da, farklı havasını kimse inkar etmiyor. Profesyonel spor kariyerinde ilerlerken hastalığı sebebiyle modelliğe ani bir geçiş yapan genç ismin geçmişinde estetik operasyonlar olduğu bir sır değil. Bu operasyonlar modellik süreciyle paralel ilerledi Ancak şimdi ortaya çıkan eski fotoğraflar sosyal medyayı altüst ediyor.