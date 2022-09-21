Giriş Tarihi: 21.09.2022 07:08
Güncelleme Tarihi: 21.09.2022
07:08
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca 'Çakır' gözlerini annesinden almış! Oktay Kaynarca'nın maviş gözlü annesi ile pozuna beğeni yağdı!
Oktay Kaynarca sosyal medyada ilgi odağı oldu. Atv'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i olarak izleyici ile buluşan Oktay Kaynarca'yı Instagram'da 1.8 milyon kişi takip ediyor. Özel hayatı ile de oldukça merak edilen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca başarılı oyunculuğu ile gönülleri fethediyor. Yakışıklı oyuncu Oktay Kaynarca'nın ailesi ile verdiği pozda annesi ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Oktay Kaynarca'nın annesi ile pozuna adeta beğeni ve yorum yağdı. "Çakır gözlerini annesinden almış" yorumları yapılan Oktay Kaynarca ile annesini bakalım siz benzetecek misiniz? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın annesi...