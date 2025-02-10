Giriş Tarihi: 10.02.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
09:01
"Benim kıyafetlerimi seçiyor" Oyuncu Barış Falay'ın biricik eşi Esra Ronabar'dan şaşırtan sözler!
Şimdilerde atv'nin yeni dizisi Kardelenler'de boy gösteren yakışıklı oyuncu Barış Falay ve meslektaş eşi Esra Ronabar, geçtiğimiz gün bir galada görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden ünlü çift, samimi açıklamalarla gündeme geldi. Esra Ronbar'ın eşi için sölyediği, "Benim kıyafetlerimi seçiyor" sözü magazine bomba gibi düştü!