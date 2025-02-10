"Benim kıyafetlerimi seçiyor" Oyuncu Barış Falay'ın biricik eşi Esra Ronabar'dan şaşırtan sözler!

"BENİM KIYAFETLERİMİ SEÇİYOR"

Bir soru üzerine Esra Ronabar, eşinin tarzıyla ilgili "Ben Barış'ın tarzına hiç karışmam, o modayı yakından takip eder. Benim kıyafetlerimi bile Barış seçer, evde alışverişi de o yapar" diye yanıt verdi.