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Haberler Galeri "Benim kıyafetlerimi seçiyor" Oyuncu Barış Falay'ın biricik eşi Esra Ronabar'dan şaşırtan sözler!
Giriş Tarihi: 10.02.2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 09:01

"Benim kıyafetlerimi seçiyor" Oyuncu Barış Falay'ın biricik eşi Esra Ronabar'dan şaşırtan sözler!

Şimdilerde atv'nin yeni dizisi Kardelenler'de boy gösteren yakışıklı oyuncu Barış Falay ve meslektaş eşi Esra Ronabar, geçtiğimiz gün bir galada görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden ünlü çift, samimi açıklamalarla gündeme geldi. Esra Ronbar'ın eşi için sölyediği, "Benim kıyafetlerimi seçiyor" sözü magazine bomba gibi düştü!

Benim kıyafetlerimi seçiyor Oyuncu Barış Falay’ın biricik eşi Esra Ronabar’dan şaşırtan sözler!

Kardelenler dizisinin ünlü oyuncusu Barış Falay, 2006 yılında Esra Ronabar ile dünya evine girerek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Benim kıyafetlerimi seçiyor Oyuncu Barış Falay’ın biricik eşi Esra Ronabar’dan şaşırtan sözler!

Evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çift, geçtiğimiz günlerde bir tiyatro oyunun açılışına katılmışlardı.

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Benim kıyafetlerimi seçiyor Oyuncu Barış Falay’ın biricik eşi Esra Ronabar’dan şaşırtan sözler!

Mutlu halleriyle dikkat çeken çift, ayak üstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Barış Falay, "Bugün ailece tiyatro günümüz, sanata yapılan her yatırım hepimize geri dönüyor" dedi.

Benim kıyafetlerimi seçiyor Oyuncu Barış Falay’ın biricik eşi Esra Ronabar’dan şaşırtan sözler!

"BENİM KIYAFETLERİMİ SEÇİYOR"

Bir soru üzerine Esra Ronabar, eşinin tarzıyla ilgili "Ben Barış'ın tarzına hiç karışmam, o modayı yakından takip eder. Benim kıyafetlerimi bile Barış seçer, evde alışverişi de o yapar" diye yanıt verdi.

Benim kıyafetlerimi seçiyor Oyuncu Barış Falay’ın biricik eşi Esra Ronabar’dan şaşırtan sözler!

İlk kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, 2010 yılında oğulları Rüzgar Falay'ı kucaklarına almışlardı.

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