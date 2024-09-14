Giriş Tarihi: 14.09.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
12:19
“Benim naif iyi huylu kızım…” Demet Şener hem mutluluğu hem hüznü bir arada yaşadı! Kızı İrem Kutluay artık İngiltere’de yaşayacak!
Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay, Exeter Üniversitesi'nde eğitim hayatına başlıyor. 47 yaşındaki ünlü manken Demet Şener, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. İki çocuk annesi Demet Şener oğlu Ömer Kutluay ve kızı İrem Kutluay ile sık sık paylaşımlar yapıyor. Son olarak kızı İrem Kutluay'ı İngiltere'deki okuluna götüren deneyimli manken kızından ayrılırken duygusal paylaşımlar yaptı. Demet Şener, hem mutluluğu hem hüznü bir arada yaşadı. İşte o anlar…