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Haberler Galeri “Benim naif iyi huylu kızım…” Demet Şener hem mutluluğu hem hüznü bir arada yaşadı! Kızı İrem Kutluay artık İngiltere’de yaşayacak!
Giriş Tarihi: 14.09.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 12:19

“Benim naif iyi huylu kızım…” Demet Şener hem mutluluğu hem hüznü bir arada yaşadı! Kızı İrem Kutluay artık İngiltere’de yaşayacak!

Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay, Exeter Üniversitesi'nde eğitim hayatına başlıyor. 47 yaşındaki ünlü manken Demet Şener, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. İki çocuk annesi Demet Şener oğlu Ömer Kutluay ve kızı İrem Kutluay ile sık sık paylaşımlar yapıyor. Son olarak kızı İrem Kutluay'ı İngiltere'deki okuluna götüren deneyimli manken kızından ayrılırken duygusal paylaşımlar yaptı. Demet Şener, hem mutluluğu hem hüznü bir arada yaşadı. İşte o anlar…

Benim naif iyi huylu kızım… Demet Şener hem mutluluğu hem hüznü bir arada yaşadı! Kızı İrem Kutluay artık İngiltere’de yaşayacak!

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın gurur günü… Basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında evlenen deneyimli manken Demet Şener, 2006'da kızı İrem'i 2009 ise oğlu Ömer'i kucağına almıştı. Güzel bir genç kız olan İrem Kutluay eğitim hayatına İngiltere'de devam edecek.

Benim naif iyi huylu kızım… Demet Şener hem mutluluğu hem hüznü bir arada yaşadı! Kızı İrem Kutluay artık İngiltere’de yaşayacak!

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızları İrem Kutluay, Exeter Üniversitesi'nde eğitim görmek için İngiltere'ye gitti.

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Benim naif iyi huylu kızım… Demet Şener hem mutluluğu hem hüznü bir arada yaşadı! Kızı İrem Kutluay artık İngiltere’de yaşayacak!

Demet Şener, kızı İrem ile birlikte İngiltere'ye gitti. Kızını yalnız bırakmayan 47 yaşındaki ünlü manken duyguları paylaştı.

Benim naif iyi huylu kızım… Demet Şener hem mutluluğu hem hüznü bir arada yaşadı! Kızı İrem Kutluay artık İngiltere’de yaşayacak!

Demet Şener, son paylaşımına duygu yüklü bir not ekledi: Harika bir 24 saat geçirdik. İremimle Londra'da şimdi Exeter'e doğru trende gidiyoruz… Hem onun hem de benim için yeni hayatımızın başlangıcı. Ömer zaten uzakta şimdi İrem de gidiyor.

Benim naif iyi huylu kızım… Demet Şener hem mutluluğu hem hüznü bir arada yaşadı! Kızı İrem Kutluay artık İngiltere’de yaşayacak!

Boğazım hep düğümlü ama aynı Ömer'de yaptığım gibi hep mutlulukla pozitif konuşmalar yapıyorum.

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