Bensu Soral sosyal medyadan paylaştı! Bensu Soral ile Hakan Baş geçen yıl evlenmişlerdi!

Ünlü oyuncu Bensu Soral iş adamı Hakan Baş ile geçen sene evlenmişti. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan Bensu Soral ve Hakan Baş magazin gündeminin sık konuşulan iki ismi olarak öne çıkıyor. 2015 yılından beri birlikte olan ve geçen yıl bu birlikteliğini evlilikte taçlandıran Bensu Soral ile Hakan Baş'ın boşanacağı iddiası sürekli magazin gündeminde yer alıyor. Hem güzelliğiyle hem oyunculuktaki başarıyla kendine hayran bırakan Bensu Soral Oyuncu Hande Soral'ın kız kardeşidir. Türk dizi oyuncusu Bensu Soral lise eğitiminden sonra Marmara Üniveritesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde grafik eğitimi almaya başladı. Üniversite eğitimleri devam eden Bensu Soral, ablasının desteğiyle oyunculuğa başladı. İlk oyunculuk deneyimini Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde yaşamıştır. Peki Bensu Soral kimdir, kaç yaşındadır? İşte Bensu Soral ve Hakan Baş başta olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri...