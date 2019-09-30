Bensu Soral sosyal medyadan paylaştı! Bensu Soral ile Hakan Baş geçen yıl evlenmişlerdi!

Magazin gündeminin sık konuşulan isimleri Bensu Soral ile Hakan Baş 29 Eylül 2018 tarihinde dünyaevine girdiler. Geçtiğimiz sene ilişkilerini evlillikle taçlandıran çiftin boşanacakları haberi sürekli magazin kulislerinde yer aldı. Bensu Soral en son yaptığı paylaşımla boşanacaklar iddiasına yanıt vermiş oldu. Hem güzelliğiyle hem oyunculuktaki başarıyla sevilen Bensu Soral 23 Mart 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Bursa'da bulunan İnegöl Anadolu Lisesi'nde öğrenim görmüştür.

İşte Bensu Soral ve Hakan Baş başta olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri…