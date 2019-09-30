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  • Bensu Soral sosyal medyadan paylaştı! Bensu Soral ile Hakan Baş geçen yıl evlenmişlerdi!

sosyal medyadan paylaştı! Bensu Soral ile geçen yıl evlenmişlerdi!

Ünlü oyuncu iş adamı ile geçen sene evlenmişti. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan Bensu Soral ve Hakan Baş magazin gündeminin sık konuşulan iki ismi olarak öne çıkıyor. 2015 yılından beri birlikte olan ve geçen yıl bu birlikteliğini evlilikte taçlandıran Bensu Soral ile Hakan Baş'ın boşanacağı iddiası sürekli magazin gündeminde yer alıyor. Hem güzelliğiyle hem oyunculuktaki başarıyla kendine hayran bırakan Bensu Soral Oyuncu Hande Soral'ın kız kardeşidir. Türk dizi oyuncusu Bensu Soral lise eğitiminden sonra Marmara Üniveritesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde grafik eğitimi almaya başladı. Üniversite eğitimleri devam eden Bensu Soral, ablasının desteğiyle oyunculuğa başladı. İlk oyunculuk deneyimini Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde yaşamıştır. Peki Bensu Soral kimdir, kaç yaşındadır? İşte Bensu Soral ve Hakan Baş başta olmak üzere ve eşleri...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 11:53
Bensu Soral sosyal medyadan paylaştı! Bensu Soral ile Hakan Baş geçen yıl evlenmişlerdi!

Magazin gündeminin sık konuşulan isimleri ile 29 Eylül 2018 tarihinde dünyaevine girdiler. Geçtiğimiz sene ilişkilerini evlillikle taçlandıran çiftin boşanacakları haberi sürekli magazin kulislerinde yer aldı. Bensu Soral en son yaptığı paylaşımla boşanacaklar iddiasına yanıt vermiş oldu. Hem güzelliğiyle hem oyunculuktaki başarıyla sevilen Bensu Soral 23 Mart 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Bursa'da bulunan İnegöl Anadolu Lisesi'nde öğrenim görmüştür.

İşte Bensu Soral ve Hakan Baş başta olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri…

Bensu Soral sosyal medyadan paylaştı! Bensu Soral ile Hakan Baş geçen yıl evlenmişlerdi!

ERCAN - NAZAN KESAL

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Bensu Soral sosyal medyadan paylaştı! Bensu Soral ile Hakan Baş geçen yıl evlenmişlerdi!

ERCAN - NAZAN KESAL

Bensu Soral sosyal medyadan paylaştı! Bensu Soral ile Hakan Baş geçen yıl evlenmişlerdi!

ERCAN - NAZAN KESAL

Bensu Soral sosyal medyadan paylaştı! Bensu Soral ile Hakan Baş geçen yıl evlenmişlerdi!

HAYFA SAFİ TULUN

Bensu Soral sosyal medyadan paylaştı! Bensu Soral ile Hakan Baş geçen yıl evlenmişlerdi!

HAYFA SAFİ TULUN

Bensu Soral sosyal medyadan paylaştı! Bensu Soral ile Hakan Baş geçen yıl evlenmişlerdi!

HAYFA SAFİ TULUN

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