Beren Saat ile Kenan Doğulu sosyal medyada da aşk tazeliyor! ‘Aylar sonra ilk kez tatil modu’ notuyla paylaştı!

Ünlü oyuncu Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu tatil için bu yıl Çeşme'yi tercih etti. Boşanmanın eşiğinden dönen ve birlikte geçirdikleri pandemi sürecinde evliliklerindeki sorunları aşmayı başaran Beren Saat ile Kenan Doğulu, şimdi ikinci baharlarını yaşıyorlar. Tatil fotoğraflarını paylaşan Kenan Doğulu ve Beren Saat, hayli keyifli görünüyor. İlk olarak Beren Saat geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu'nun çektiği kırmızı mayolu fotoğrafını paylaşmıştı. Şimdi de Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in çektiği şapkalı fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Ünlü çiftin paylaşımları sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kenan Doğulu, Beren Saat çifti sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı. Çiftin fotoğraflarına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. İşte Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun tatil keyfi…