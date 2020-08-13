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Haberler Galeri Beren Saat ile Kenan Doğulu sosyal medyada da aşk tazeliyor! ‘Aylar sonra ilk kez tatil modu’ notuyla paylaştı!

ile da aşk tazeliyor! ‘Aylar sonra ilk kez modu’ notuyla paylaştı!

Ünlü oyuncu ile eşi için bu yıl Çeşme'yi tercih etti. Boşanmanın eşiğinden dönen ve birlikte geçirdikleri pandemi sürecinde evliliklerindeki sorunları aşmayı başaran Beren Saat ile Kenan Doğulu, şimdi ikinci baharlarını yaşıyorlar. Tatil fotoğraflarını paylaşan Kenan Doğulu ve Beren Saat, hayli keyifli görünüyor. İlk olarak Beren Saat geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu'nun çektiği kırmızı mayolu fotoğrafını paylaşmıştı. Şimdi de Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in çektiği şapkalı fotoğrafını 'dan paylaştı. Ünlü çiftin paylaşımları oldu. Kenan Doğulu, Beren Saat çifti sosyal medyada kısa sürede olmayı başardı. Çiftin fotoğraflarına kısa sürede yorum ve yağdı. İşte Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun tatil keyfi…

Giriş Tarihi: 13.08.2020 07:13 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 07:33
Beren Saat ile Kenan Doğulu sosyal medyada da aşk tazeliyor! ‘Aylar sonra ilk kez tatil modu’ notuyla paylaştı!

Ünlü oyuncu ile eşi için bu yıl Çeşme'yi tercih etti. Boşanmanın eşiğinden dönen ve birlikte geçirdikleri pandemi sürecinde evliliklerindeki sorunları aşmayı başaran Beren Saat ile Kenan Doğulu, şimdi ikinci baharlarını yaşıyorlar. Tatil fotoğraflarını paylaşan Kenan Doğulu ve Beren Saat, hayli keyifli görünüyor. İlk olarak Beren Saat geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu'nun çektiği kırmızı mayolu fotoğrafını paylaşmıştı. Şimdi de Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in çektiği şapkalı fotoğrafını 'dan paylaştı. Ünlü çiftin paylaşımları oldu. Kenan Doğulu, Beren Saat çifti sosyal medyada kısa sürede olmayı başardı. Çiftin fotoğraflarına kısa sürede yorum ve yağdı. İşte Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun tatil keyfi…

Beren Saat ile Kenan Doğulu sosyal medyada da aşk tazeliyor! ‘Aylar sonra ilk kez tatil modu’ notuyla paylaştı!

Sürekli boşanacakları iddialarıyla gündeme gelen ve evliliklerini kurtardıkları söylenen ve çifti birlikte tatile çıktı.

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Beren Saat ile Kenan Doğulu sosyal medyada da aşk tazeliyor! ‘Aylar sonra ilk kez tatil modu’ notuyla paylaştı!

da eşi 'in çektiği fotoğraflarını 'dan paylaştı.

Beren Saat ile Kenan Doğulu sosyal medyada da aşk tazeliyor! ‘Aylar sonra ilk kez tatil modu’ notuyla paylaştı!

Boşanmanın eşiğinden dönen ve birlikte geçirdikleri pandemi sürecinde ilişkilerindeki sorunları aşmayı başaran ile , evliliklerinde ikinci baharı yaşıyor.

Beren Saat ile Kenan Doğulu sosyal medyada da aşk tazeliyor! ‘Aylar sonra ilk kez tatil modu’ notuyla paylaştı!

ve , Çeşme'de yapıyor. Bir hayli keyifli olan güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

Beren Saat ile Kenan Doğulu sosyal medyada da aşk tazeliyor! ‘Aylar sonra ilk kez tatil modu’ notuyla paylaştı!

, eşi 'in çektiği şapkalı fotoğraflarını sevenleriyle paylaştı. Doğulu paylaşımına "Aylar sonra ilk kez modu" notunu yazdı.

Beren Saat ile Kenan Doğulu sosyal medyada da aşk tazeliyor! ‘Aylar sonra ilk kez tatil modu’ notuyla paylaştı!

Ünlü şarkıcının paylaşımına Demet Akalın ise "Sen var neden yaşlanmamak bebek adam" şeklinde yorum yaptı.

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