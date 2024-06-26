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Haberler Galeri Beren Saat'i teknede görüntülerken "Ben bu Beren'i yerim" diyen muhabire Hadise'den sert sözler!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 10:33

Beren Saat'i teknede görüntülerken "Ben bu Beren'i yerim" diyen muhabire Hadise'den sert sözler!

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile eşi oyuncu Beren Saat, son olarak tekne tatili yaparken objektiflere yakalandı. Baren Saat'in her hareketini kameraya alan muhabirlerden biri "Ben bu Beren'i yerim" diyerek şoke etti. Beren Saat'i görüntüleyen hatta kalçasına zoom yapan muhabirlerin diyaloglarına sosyal medyadan tepki yağdı. Çirkin sözlere "Bu röntgenciliktir", "Bu ne saygısızlık", "Rezillik ya" yorumları yapılırken bir tepki de Hadise'den geldi. Hadise de işini hakkıyla yapan emekçileri tenzih ettiğini belirterek sert ifadeler kullandı.

Beren Saat’i teknede görüntülerken Ben bu Beren’i yerim diyen muhabire Hadise’den sert sözler!

Skandal sözlere Hadise'den sert tepki! Beren Saat'in tekne tatilini görüntüleyen muhabirlerin çirkin diyalogları çok konuşulmuştu...

Beren Saat’i teknede görüntülerken Ben bu Beren’i yerim diyen muhabire Hadise’den sert sözler!

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile eşi oyuncu Beren Saat, son olarak tekne tatili yaparken objektiflere yakalandı.

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Beren Saat’i teknede görüntülerken Ben bu Beren’i yerim diyen muhabire Hadise’den sert sözler!

Başarılı oyuncu Beren Saat geçtiğimiz hafta eşi Kenan Doğulu ile tekne tatiline çıkmıştı. Teknede güneşin ve denizin tadını çıkaran çiftten Beren Saat denize girerken görüntülenmişti.

Beren Saat’i teknede görüntülerken Ben bu Beren’i yerim diyen muhabire Hadise’den sert sözler!

Baren Saat'in her hareketini kameraya alan muhabirlerden biri "Ben bu Beren'i yerim" diyerek şoke etti.

Beren Saat’i teknede görüntülerken Ben bu Beren’i yerim diyen muhabire Hadise’den sert sözler!

Beren Saat'i görüntüleyen hatta kalçasına zoom yapan muhabirlerin diyaloglarına sosyal medyadan tepki yağdı.

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