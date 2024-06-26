Giriş Tarihi: 26.06.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
10:33
Beren Saat'i teknede görüntülerken "Ben bu Beren'i yerim" diyen muhabire Hadise'den sert sözler!
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile eşi oyuncu Beren Saat, son olarak tekne tatili yaparken objektiflere yakalandı. Baren Saat'in her hareketini kameraya alan muhabirlerden biri "Ben bu Beren'i yerim" diyerek şoke etti. Beren Saat'i görüntüleyen hatta kalçasına zoom yapan muhabirlerin diyaloglarına sosyal medyadan tepki yağdı. Çirkin sözlere "Bu röntgenciliktir", "Bu ne saygısızlık", "Rezillik ya" yorumları yapılırken bir tepki de Hadise'den geldi. Hadise de işini hakkıyla yapan emekçileri tenzih ettiğini belirterek sert ifadeler kullandı.