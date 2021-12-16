Beren Saat’ten iddialı pozlar... Beren Saat’in son halini gören ’Selena Gomez’ sandı!

Sık sık ayrılık haberleri çıksa da evliliklerini kurtaran Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Birbirlerine ikinci bir şans veren Beren Saat ile Kenan Doğulu şu sıralar mutluluk pozları ile boy gösteriyor. Son dönemde ekranlarda boy göstermeyen Beren Saat yer aldığı Atiye dizisi dışında TV'ye iş yapmadı. Reklam yıldızı olan Beren Saat hayranlarının karşısına bir sürpriz ile çıktı. Kıvırcık saçları ve farklı tarzı ile dikkat çeken Beren Saat son pozlarında Selena Gomez'e oldukça benzetildi. Öte yandan Beren Saat'in oldukça beğenilen altın sarısı badysinin fiyatı ise dudak uçuklattı. İşte güzel oyuncu Beren Saat'in yeni tarzı...