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Haberler Galeri Beren Saat'ten iddialı pozlar... Beren Saat'in son halini gören 'Selena Gomez' sandı!
Giriş Tarihi: 16.12.2021 14:10 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 14:11

Beren Saat'ten iddialı pozlar... Beren Saat'in son halini gören 'Selena Gomez' sandı!

Sık sık ayrılık haberleri çıksa da evliliklerini kurtaran Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Birbirlerine ikinci bir şans veren Beren Saat ile Kenan Doğulu şu sıralar mutluluk pozları ile boy gösteriyor. Son dönemde ekranlarda boy göstermeyen Beren Saat yer aldığı Atiye dizisi dışında TV'ye iş yapmadı. Reklam yıldızı olan Beren Saat hayranlarının karşısına bir sürpriz ile çıktı. Kıvırcık saçları ve farklı tarzı ile dikkat çeken Beren Saat son pozlarında Selena Gomez'e oldukça benzetildi. Öte yandan Beren Saat'in oldukça beğenilen altın sarısı badysinin fiyatı ise dudak uçuklattı. İşte güzel oyuncu Beren Saat'in yeni tarzı...

Beren Saat’ten iddialı pozlar... Beren Saat’in son halini gören ’Selena Gomez’ sandı!

Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, inişli çıkışlı sürdürdükleri evlilikleri ile magazin gündeminden düşmüyorlar. 29 Temmuz 2014'te Los Angeles'ta dünyaevine giren çift, geçtiğimiz yıllarda evliliklerinde yaşadıkları sıkıntılar ile adlarından söz ettirmişti.

Beren Saat’ten iddialı pozlar... Beren Saat’in son halini gören ’Selena Gomez’ sandı!

Haklarında sık sık boşanma haberi yapılan, paylaşımlarıyla bu iddiaları adeta doğrulayan Saat ile Doğulu, sorunlarını aşmayı başardı.

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Beren Saat’ten iddialı pozlar... Beren Saat’in son halini gören ’Selena Gomez’ sandı!

Evliliklerindeki kara bulutları dağıtan Beren Saat ile Kenan Doğulu, şu sıralar mutluluk pozları ile sosyal medyada boy gösteriyor.

Beren Saat’ten iddialı pozlar... Beren Saat’in son halini gören ’Selena Gomez’ sandı!

Son dönemde ekranlarda boy göstermeyen Beren Saat yer aldığı Atiye dizisi dışında TV'ye iş yapmadı.

Beren Saat’ten iddialı pozlar... Beren Saat’in son halini gören ’Selena Gomez’ sandı!

Reklam yıldızı olan Beren Saat hayranlarının karşısına bir sürpriz ile çıktı.

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