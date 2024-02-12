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Haberler Galeri Bergüzar Korel ortanca oğlu Han’la gezmeye çıktı! Bergüzar Korel: Ağlayayım mı devrilen yıllara!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 23:15 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 23:15

Bergüzar Korel ortanca oğlu Han’la gezmeye çıktı! Bergüzar Korel: Ağlayayım mı devrilen yıllara!

Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu dünyaya geldi. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, çocuklarını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih ediyorlar. Bugün Korel ortanca oğlu Han ile bir paylaşım yaptı. Güzel havayı fırsat bilen Korel ve oğlu, birlikte zaman geçirdi. Ünlü oyuncu oğluyla arasında geçen diyaloğu takipçileriyle paylaştı. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımının detayları!

Bergüzar Korel ortanca oğlu Han’la gezmeye çıktı! Bergüzar Korel: Ağlayayım mı devrilen yıllara!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile bundan 13 yıl önce evlendi.

Bergüzar Korel ortanca oğlu Han’la gezmeye çıktı! Bergüzar Korel: Ağlayayım mı devrilen yıllara!

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında kucağına aldı.

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Bergüzar Korel ortanca oğlu Han’la gezmeye çıktı! Bergüzar Korel: Ağlayayım mı devrilen yıllara!

ÇOCUKLARINI GÖZLERDEN UZAKTA BÜYÜTÜYORLAR

Çocuklarını gözlerden uzakta büyüten ünlü çiftten Korel, geçtiğimiz gün bu kararı bozdu ve ilk göz ağrını paylaşmıştı.

Bergüzar Korel ortanca oğlu Han’la gezmeye çıktı! Bergüzar Korel: Ağlayayım mı devrilen yıllara!

Bugün ise Korel, havanın güzelliğini fırsat bilerek ortanca oğluyla gezmeye çıktı ve orada oğluyla geçen diyaloğu paylaştı.

Bergüzar Korel ortanca oğlu Han’la gezmeye çıktı! Bergüzar Korel: Ağlayayım mı devrilen yıllara!

Korel paylaştığı fotoğrafların altına, "Bugün ortancamla baş başa biraz dışarı çıktık. Sohbet ede ede yürüdük. Bir ara fotoğraf çektirmek istedim onunla o istemedi, şımarıklık yapıp "Aa üzüldüm" dedim dudak bükerek koca kadın. Ne gereksiz ne saçma bir hareket!"

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