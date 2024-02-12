Giriş Tarihi: 12.02.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
23:15
Bergüzar Korel ortanca oğlu Han’la gezmeye çıktı! Bergüzar Korel: Ağlayayım mı devrilen yıllara!
Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu dünyaya geldi. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, çocuklarını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih ediyorlar. Bugün Korel ortanca oğlu Han ile bir paylaşım yaptı. Güzel havayı fırsat bilen Korel ve oğlu, birlikte zaman geçirdi. Ünlü oyuncu oğluyla arasında geçen diyaloğu takipçileriyle paylaştı. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımının detayları!