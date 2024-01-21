Giriş Tarihi: 21.01.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
14:27
Bergüzar Korel sokak tarzıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Tüm dikkatleri üzerine çekti!
8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel bir de meme küçültme operasyonu geçirince değişimi ile hayran bıraktı. Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel sarışın olunca yakın arkadaşı Esra Erol'a benzemişti. Bazı hayranları ise güzel oyuncuyu Sinem Kobal'a benzetmişti. Bergüzar Korel'den yeni paylaşım geldi. Yıllar önce yurt dışına yerleşen Bergüzar Korel, sokak tarzıyla göz kamaştırdı. "İrem Berberoğlu bana tripod aldı tehlikeyi farkında mısınız? Kutulardan siyah çantamı bulamadım, emektar lohusa çantamı takıverdim idare edin" notuyla yaptığı paylaşım ilgi odağı oldu.