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Haberler Galeri Bergüzar Korel sokak tarzıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Tüm dikkatleri üzerine çekti!
Giriş Tarihi: 21.01.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 14:27

Bergüzar Korel sokak tarzıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Tüm dikkatleri üzerine çekti!

8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel bir de meme küçültme operasyonu geçirince değişimi ile hayran bıraktı. Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel sarışın olunca yakın arkadaşı Esra Erol'a benzemişti. Bazı hayranları ise güzel oyuncuyu Sinem Kobal'a benzetmişti. Bergüzar Korel'den yeni paylaşım geldi. Yıllar önce yurt dışına yerleşen Bergüzar Korel, sokak tarzıyla göz kamaştırdı. "İrem Berberoğlu bana tripod aldı tehlikeyi farkında mısınız? Kutulardan siyah çantamı bulamadım, emektar lohusa çantamı takıverdim idare edin" notuyla yaptığı paylaşım ilgi odağı oldu.

Bergüzar Korel sokak tarzıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Tüm dikkatleri üzerine çekti!

Yeni imajının yanı sıra fit hali ile de dikkat çeken Bergüzar Korel paylaşımlarına yenilerini ekledi. Bergüzar Korel, son paylaşımıyla nefes kesti.

Bergüzar Korel sokak tarzıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Tüm dikkatleri üzerine çekti!

Oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Bir süredir ekranlardan uzak duran Korel, yeni projesi için tarz değişikliğine gitmişti.

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Bergüzar Korel sokak tarzıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Tüm dikkatleri üzerine çekti!

Sarı saçları ve verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü isim, cesur karelerini takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Bergüzar Korel sokak tarzıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Tüm dikkatleri üzerine çekti!

Londra'da yaşam sürdüren Korel, ilk kez kız arkadaşlarıyla gece dışarı çıkmıştı.

Bergüzar Korel sokak tarzıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Tüm dikkatleri üzerine çekti!

Kombiniyle dikkatleri üstüne çeken oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da unutmadı.

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