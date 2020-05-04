Bergüzar Korel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti! Abinin eşyaları kardeşe...

Kısa bir süre önce ikinci kez anne olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci oğlunun eşyalarının ve kıyafetlerinin büyük bir kısmını ilk oğlundan sakladıklarıyla sağlayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından doğum sonrası pek fazla paylaşımda bulunmayan Bergüzar Korel, sessizliğini kıyafet ve eşyalar üzerinden yaptığı bir paylaşımla bozdu. Bergüzar Korel, oğlu Han'ın çocuk odası için ağabeyi Ali'nin eşyalarını kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Güzel oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi…