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Haberler Galeri Bergüzar Korel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti! Abinin eşyaları kardeşe...

hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti! Abinin eşyaları kardeşe...

Kısa bir süre önce ikinci kez anne olan , hesabından yaptığı paylaşımla ikinci oğlunun eşyalarının ve kıyafetlerinin büyük bir kısmını ilk oğlundan sakladıklarıyla sağlayacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından doğum sonrası pek fazla paylaşımda bulunmayan Bergüzar Korel, sessizliğini kıyafet ve eşyalar üzerinden yaptığı bir paylaşımla bozdu. Bergüzar Korel, oğlu 'ın çocuk odası için ağabeyi 'nin eşyalarını kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Güzel oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi…

Giriş Tarihi: 04.05.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 19:02
Bergüzar Korel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti! Abinin eşyaları kardeşe...

2009 yılında evlenen ve Halit Ergenç'in ilk çocukları 2010 yılında dünyaya gelmiş, çift oğullarına adını vermişti. Oyuncu Bergüzar Korel, kısa bir süre önce ikinci kez anne olmuş ve oğlu 'ı kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Bergüzar Korel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti! Abinin eşyaları kardeşe...

Oğlu 'ın çocuk odası için ağabeyi 'nin eşyalarını kullanmaya devam edeceklerini söyleyen Korel, şöyle söyledi: "Ne zamandır aklımda 10 yıl önce Ali'mize yaptırdığımız mobilyalarımız hala sapasağlam… Mobilyalarımızda şimdi anılarımızla birlikte ikinci yavrumuzu büyütmek çok kıymetli. Evet 10 yıl kıyafetleri de dahil olmak üzere birçok şeyi sakladım ve şimdi hepsini kullanıyorum. Harika bir his"

Birer birer dünya evine giren ve ardından anne-baba olan ünlü isimler, çocukları için nasıl odalar hazırladılar dersiniz? İşte yanıtı...

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Bergüzar Korel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti! Abinin eşyaları kardeşe...

EN ÇOK BASKETİ SEVİYOR
Alişan - Buse Varol çifti, oğulları Burak'ı geçtiğimiz yıl kucaklarına aldılar.

Bergüzar Korel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti! Abinin eşyaları kardeşe...

Ünlü çift de çocuklarını konforu için hiçbir masraftan kaçınmadı. Yürümeyi yeni yeni öğrenen Burak, en çoko basketbol potasını seviyor!

Bergüzar Korel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti! Abinin eşyaları kardeşe...

PİİRAYE VE KERİM'E OYUN ALANI
Doğa Rutlay, Kerimcan Kamal ile evliliğinden olan ikizleri Kerim ve Piraye'yi 2018 yılında kucağına aldı.

Bergüzar Korel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti! Abinin eşyaları kardeşe...

Rutkay, ikizleri için rahat ve güvenli bir şekilde oyun oynayabilecekleri oda hazırladı. Odanın genelinde beyaz renk hakim.

Bergüzar Korel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti! Abinin eşyaları kardeşe...

KUZEY YILDIZLI ODA
Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in oğulları Kuzey, geçtiğimiz ekim ayında dünyaya geldi.

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