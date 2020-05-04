Bergüzar Korel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti! Abinin eşyaları kardeşe...

Oğlu Han'ın çocuk odası için ağabeyi Ali'nin eşyalarını kullanmaya devam edeceklerini söyleyen Korel, şöyle söyledi: "Ne zamandır aklımda 10 yıl önce Ali'mize yaptırdığımız mobilyalarımız hala sapasağlam… Mobilyalarımızda şimdi anılarımızla birlikte ikinci yavrumuzu büyütmek çok kıymetli. Evet 10 yıl kıyafetleri de dahil olmak üzere birçok şeyi sakladım ve şimdi hepsini kullanıyorum. Harika bir his"

Birer birer dünya evine giren ve ardından anne-baba olan ünlü isimler, çocukları için nasıl odalar hazırladılar dersiniz? İşte yanıtı...