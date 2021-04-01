Berk Oktay aşka geldi! Sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününde yaptığı paylaşımla 'Yok böyle aşk' dedirtti!

"İYİ Kİ DOĞDUN KADINIM"

Ünlü oyuncu, bu paylaşımına, "Kadınım... Ömrün hep kalbinin temizliği gibi pür, ruhun kadar huzurlu geçsin... İyi ki doğdun" notunu düştü. Oktay'ın gönderisi 57 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.