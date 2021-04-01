Berk Oktay aşka geldi! Sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününde yaptığı paylaşımla 'Yok böyle aşk' dedirtti!

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Berk Oktay, geçtiğimiz aylarda kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Avukat Merve Şarapçıoğlu'ndan sancılı bir şekilde boşanan ünlü oyuncu Berk Oktay, şimdilerde Yıldız Çağrı Atiksoy ile düğün hazırlığı yapıyor. İlişkilerini gözler önünde yaşayan ve sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan çiftten Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününü kutladığı paylaşımla yine gündeme geldi. Romantizmin zirvesine çıkan yakışıklı oyuncu, Atiksoy ile paylaştığı kareye öyle bir not düştü ki, sosyal medyayı adeta salladı!