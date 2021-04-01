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Haberler Galeri Berk Oktay aşka geldi! Sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününde yaptığı paylaşımla 'Yok böyle aşk' dedirtti!
Giriş Tarihi: 01.04.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 10:56

aşka geldi! Sevgilisi 'un doğum gününde yaptığı paylaşımla 'Yok böyle aşk' dedirtti!

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren , geçtiğimiz aylarda kendisi gibi oyuncu olan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Avukat 'ndan sancılı bir şekilde boşanan ünlü oyuncu , şimdilerde ile düğün hazırlığı yapıyor. İlişkilerini gözler önünde yaşayan ve sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan çiftten Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününü kutladığı paylaşımla yine gündeme geldi. Romantizmin zirvesine çıkan yakışıklı oyuncu, Atiksoy ile paylaştığı kareye öyle bir not düştü ki, sosyal medyayı adeta salladı!

Berk Oktay aşka geldi! Sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününde yaptığı paylaşımla 'Yok böyle aşk' dedirtti!

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren , geçtiğimiz aylarda kendisi gibi oyuncu olan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Berk Oktay aşka geldi! Sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününde yaptığı paylaşımla 'Yok böyle aşk' dedirtti!

Avukat 'ndan sancılı bir şekilde boşanan ünlü oyuncu , şimdilerde ile düğün hazırlığı yapıyor.

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Berk Oktay aşka geldi! Sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününde yaptığı paylaşımla 'Yok böyle aşk' dedirtti!

Geçtiğimiz haftalarda yaklaşık yedi aydır aşk yaşadığı Oktay'dan evlenme teklifi alan Atiksoy, 35 yaşına bastı.

Berk Oktay aşka geldi! Sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününde yaptığı paylaşımla 'Yok böyle aşk' dedirtti!

Mutlu birliktelikleri süren ikiliden , sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile kutladı.

Berk Oktay aşka geldi! Sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününde yaptığı paylaşımla 'Yok böyle aşk' dedirtti!

"İYİ Kİ DOĞDUN KADINIM"

Ünlü oyuncu, bu paylaşımına, "Kadınım... Ömrün hep kalbinin temizliği gibi pür, ruhun kadar huzurlu geçsin... İyi ki doğdun" notunu düştü. Oktay'ın gönderisi 57 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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