Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da gönüllüler takımında yer alan Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Gibi birçok soru yarışmanın yayınlandığı akşamlarda izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Fit vücudu ve parkurlardaki perfomansı ile ilgi çeken yarışmacının 7 yaşında futbol ile başlayan spor geçmişi sonrasında ise birçok ünlü isme spor eğitmenliği yapmasıyla devam ediyor. Kendine ait bir spor salonunu işleten yarışmacı aynı zamanda sosyal medyada da büyük bir takipçi kitlesine sahip. Sosyal medyada sevgilisi ile olan fotoğrafları ile dikkat çeken yarışmacının hayatına dair tüm detaylar birçok kişinin merak konusu haline geliyor. Peki, Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte Survivor Berkan Karabulut boyu, yaşı, mesleği ve hayatı ile ilgili tüm detaylar…