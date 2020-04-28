Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boyu, kilosu, yaşı merak ediliyor! Ünlülerin spor hocası Berkan Karabulut'un sevgilisi kim?

Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Gibi sorular internet aracılığı ile yanıt arayan konular arasında yerini alıyor. Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı tüm hızıyla devam ederken medya gündemini yakından takip edenler ile yarışmanın hayranları programa dair güncel bilgileri öğrenmek istiyor. Bunların dışında yarışmacılar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler yarışmacıların boyu, kilosu, mesleği, yaşı gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Yarışmanın favori adayların biri olan Berkan Karabulut ismi de merak edildi. Ünlüler takımında yarışırken Gönüllüler takımına transfer olan Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boyu, mesleği ve tüm detaylar!

SURVİVOR'UN DİKKAT ÇEKEN GÖNÜLLÜLER YARIŞMACISI BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken yarışmacıların biyografileri de merak ediliyor. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri olan Berkan Karabulut ismi de merak edildi. İstanbul doğumlu Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen isim kendine has tavrı ve tarzı ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Öte yandan parkurlarda göstermiş olduğu mücadele ile de öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Buna göre; Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli?