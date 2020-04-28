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Haberler Galeri Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boyu, kilosu, yaşı merak ediliyor! Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut'un sevgilisi kim?

Berkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boyu, kilosu, yaşı merak ediliyor! Survivor yarışmacısı 'un sevgilisi kim?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı 'da gönüllüler takımında yer alan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Gibi birçok soru yarışmanın yayınlandığı akşamlarda izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Fit vücudu ve parkurlardaki perfomansı ile ilgi çeken yarışmacının 7 yaşında futbol ile başlayan spor geçmişi sonrasında ise birçok ünlü isme spor eğitmenliği yapmasıyla devam ediyor. Kendine ait bir spor salonunu işleten yarışmacı aynı zamanda sosyal medyada da büyük bir takipçi kitlesine sahip. Sosyal medyada sevgilisi ile olan fotoğrafları ile dikkat çeken yarışmacının hayatına dair tüm detaylar birçok kişinin merak konusu haline geliyor. Peki, Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte Survivor Berkan Karabulut boyu, yaşı, mesleği ve hayatı ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 28.04.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 18:08
Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boyu, kilosu, yaşı merak ediliyor! Ünlülerin spor hocası Berkan Karabulut'un sevgilisi kim?

Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boyu, kilosu, yaşı merak ediliyor! Ünlülerin spor hocası Berkan Karabulut'un sevgilisi kim?

kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Gibi sorular internet aracılığı ile yanıt arayan konular arasında yerini alıyor. Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı tüm hızıyla devam ederken medya gündemini yakından takip edenler ile yarışmanın hayranları programa dair güncel bilgileri öğrenmek istiyor. Bunların dışında yarışmacılar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler yarışmacıların boyu, kilosu, mesleği, yaşı gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Yarışmanın favori adayların biri olan Berkan Karabulut ismi de merak edildi. Ünlüler takımında yarışırken Gönüllüler takımına transfer olan Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boyu, mesleği ve tüm detaylar!

SURVİVOR'UN DİKKAT ÇEKEN GÖNÜLLÜLER YARIŞMACISI BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken yarışmacıların biyografileri de merak ediliyor. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri olan Berkan Karabulut ismi de merak edildi. İstanbul doğumlu Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen isim kendine has tavrı ve tarzı ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Öte yandan parkurlarda göstermiş olduğu mücadele ile de öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Buna göre; Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boyu, kilosu, yaşı merak ediliyor! Ünlülerin spor hocası Berkan Karabulut'un sevgilisi kim?

Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boyu, kilosu, yaşı merak ediliyor! Ünlülerin spor hocası Berkan Karabulut'un sevgilisi kim?

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

2020 yarışmacısı , 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen , sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.

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Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boyu, kilosu, yaşı merak ediliyor! Ünlülerin spor hocası Berkan Karabulut'un sevgilisi kim?

Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boyu, kilosu, yaşı merak ediliyor! Ünlülerin spor hocası Berkan Karabulut'un sevgilisi kim?

7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.

Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boyu, kilosu, yaşı merak ediliyor! Ünlülerin spor hocası Berkan Karabulut'un sevgilisi kim?

Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boyu, kilosu, yaşı merak ediliyor! Ünlülerin spor hocası Berkan Karabulut'un sevgilisi kim?

Berkan Karabulut, Survivor 2020'ye katılma nedenini ise şu sözlerle anlatıyor:

"4 senedir kendimce bir çok şekilde emek verip aslında her defasında karşılığını aldığımı düşündüğüm ve bana başından beri inanılmaz motivasyon sağlayan mücadelesinde son noktalardayım bu yarışta zorlukları göğüsleyebileceğime ve yılmadan kendi yolumu takip edebilecek güce sahip olduğuma eminim.

Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boyu, kilosu, yaşı merak ediliyor! Ünlülerin spor hocası Berkan Karabulut'un sevgilisi kim?

Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boyu, kilosu, yaşı merak ediliyor! Ünlülerin spor hocası Berkan Karabulut'un sevgilisi kim?

SURVİVOR BERKAN'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Berkan'ın sevgilisi Lale Zuzanna Onuk İstanbul doğumludur. Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarışmıştır. 1,80 boyunda olan Onuk şu anda 22 yaşındadır.

Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boyu, kilosu, yaşı merak ediliyor! Ünlülerin spor hocası Berkan Karabulut'un sevgilisi kim?

Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boyu, kilosu, yaşı merak ediliyor! Ünlülerin spor hocası Berkan Karabulut'un sevgilisi kim?

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Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boyu, kilosu, yaşı merak ediliyor! Ünlülerin spor hocası Berkan Karabulut'un sevgilisi kim?

Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boyu, kilosu, yaşı merak ediliyor! Ünlülerin spor hocası Berkan Karabulut'un sevgilisi kim?

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