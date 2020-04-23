Survivor Berkan Karabulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2020 Berkan Karabulut boyu kaç, mesleği ne?

Ekranların sevilen ve en çok izlenen programları arasında yer alan Survivor'da diskalifiye olan isimler yerine gelen yarışmacılardan olan ve ünlüler takımında yer alan Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi birçok soru internet aracılığı ile yanıt arayan sorular arasında yerini alıyor. Her hafta Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapım artık Çarşamba akşamları da izleyicisinin karşısına çıkarken öte yandan da yarışmacılarının yaşı, boyu, memleketi gibi birçok konu seyirciler tarafından araştırılıyor. Bununla ilgili olarak ise Survivor 2020 sezonu yarışmacısı Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında, boyu ve mesleği gibi tüm detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, boyu kaç? İşte hakkında merak edilenler…