Survivor Berkan Karabulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2020 Berkan Karabulut boyu kaç, mesleği ne?

Tv8 ekranlarının en çok izlenen televizyon programlarından olan Survivor'da ünlüler takımında mücadele her geçen gün üst düzeye çıkarken öte yandan seyirciler Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularını merakla araştırmaya devam ediyor. Parkurlardaki performası, atletik hareketleri ile dikkat çeken yarışmacı programa sonradan dahil olan ancak iddialı isimler arasında gösteriliyor. Programın sıkı takipçileri yarışmacılar hakkındaki tüm detayları merak etmeye devam ediyor. Peki, Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, kimdir? Ünlüler takımının yeni yarışmacısı Survivor Berkan Karabulut ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte detaylar…

SURVİVOR YARIŞMACISI BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Ünlüler takımı yarışmacısı Berkan Karabulut kişisel eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda bir spor salonu işletmecisi olan yarışmacı vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

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