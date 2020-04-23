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Haberler Galeri Survivor Berkan Karabulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2020 Berkan Karabulut boyu kaç, mesleği ne?

kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2020 Berkan Karabulut boyu kaç, mesleği ne?

Ekranların sevilen ve en çok izlenen programları arasında yer alan 'da diskalifiye olan isimler yerine gelen yarışmacılardan olan ve ünlüler takımında yer alan kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi birçok soru internet aracılığı ile yanıt arayan sorular arasında yerini alıyor. Her hafta Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapım artık Çarşamba akşamları da izleyicisinin karşısına çıkarken öte yandan da yarışmacılarının yaşı, boyu, memleketi gibi birçok konu seyirciler tarafından araştırılıyor. Bununla ilgili olarak ise Survivor 2020 sezonu yarışmacısı Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında, boyu ve mesleği gibi tüm detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, boyu kaç? İşte hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 23.04.2020 21:31 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 21:31
Survivor Berkan Karabulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2020 Berkan Karabulut boyu kaç, mesleği ne?

Tv8 ekranlarının en çok izlenen televizyon programlarından olan 'da ünlüler takımında mücadele her geçen gün üst düzeye çıkarken öte yandan seyirciler kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularını merakla araştırmaya devam ediyor. Parkurlardaki performası, atletik hareketleri ile dikkat çeken yarışmacı programa sonradan dahil olan ancak iddialı isimler arasında gösteriliyor. Programın sıkı takipçileri yarışmacılar hakkındaki tüm detayları merak etmeye devam ediyor. Peki, Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, kimdir? Ünlüler takımının yeni yarışmacısı Survivor Berkan Karabulut ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte detaylar…

SURVİVOR YARIŞMACISI BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Ünlüler takımı yarışmacısı Berkan Karabulut kişisel eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda bir spor salonu işletmecisi olan yarışmacı vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

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Survivor Berkan Karabulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2020 Berkan Karabulut boyu kaç, mesleği ne?

programının yeni yarışmacısı kişisel eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda özel bir işletmenin sahibi olan , vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.

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Survivor Berkan Karabulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2020 Berkan Karabulut boyu kaç, mesleği ne?

Genç yarışmacı, iki yıldır Lale Onuk'la birlikte.Birbirlerini 10 yıldır tanıdıklarını söyleyen Lale, katıldığı bir canlı yayında şunları söyledi: "Berkan ile 10 yıldır tanışıyoruz. Ben onu hep çok beğeniyordum ama şişmandım. 2018 yılında 2017 Miss Turkey birincisi olan arkadaşım Ecem Çırpan'la yarışmayı izlemeye gittik. Berkan da oradaydı..."

Survivor Berkan Karabulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2020 Berkan Karabulut boyu kaç, mesleği ne?

"Berkan beni tanıdı. 'Hala çok güzelsin' dedi. Bu benim için müthiş bir şeydi. Çünkü o beni tanıdığı zamanlarda şişmandım ve kendimi çok çirkin hissediyordum. Öyle gelişti olaylar." ifadelerini kullandı.

Survivor Berkan Karabulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2020 Berkan Karabulut boyu kaç, mesleği ne?

2020 sezonu yarışmacısı yarışmanın gözde isimleri arasında yer alıyor. Final her geçen gün yaklaşırken adadaki parkurlarda gösterdiği performansla iddialı isimler arasında yer alıyor.

Survivor Berkan Karabulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2020 Berkan Karabulut boyu kaç, mesleği ne?

SURVİVOR YARIŞMACISI AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?
Aşkım Burçe Tunay, 2006 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Yaz Spor Okulu'nda Hakan Akdoğan önderliğinde cimnastik sporuna başladı. Aynı üniversitenin Spor Kulübünde lisanslı sporculuğa 2007 yılında adım attı. Burada hem artistik hemde trampolin olarak sürdürdüren Aşkım Burçe Tunay, yarışmacı kimliğini, 2010 yılında İstanbul'a dönüşte trampoline karar vererek İst. Akademik Spor Kulübü'nde Cumhur Zorba hocamın nezaretinde devam etti.

Survivor Berkan Karabulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2020 Berkan Karabulut boyu kaç, mesleği ne?

İlk sportif başarısı 2012 I.Etap Kulüplerarası Yarışması'nda 6.'cılık elde ederek aldı. 19-25 Ocak 2013 yılında İzmir'de toplanan Trampolin Cimnastik Yıldız-Genç-Büyük Gelişim Kampı'na çağrılması, Milli Takım ile ilk "tanışmaması" oldu. Nisan 2013/İzmir'de 5.'cilik, Temmuz 2013/Samsun'da 4.'cülük ile 01-07 Eylül 2013/Samsun Gelişim Kampı sonrası 12-13 Ekim 2013/Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda aldığım ilk Türkiye Şampiyonluğu ile Milli Takıma çağrılarak, 14-18 Kasım 2013'de Bulgaristan/Sofya'da Dünya Yaş Grupları Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını elde ettim. İlk millilik heyecanı ile serimi tam bitiremediğinden dolayı ancak dünya 65.'cisi olarak ilk milli heyecanı yaşadı.

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