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Haberler Galeri Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çifti lüks villadan taşındı! Sebebi, "Derde bak" dedirtti
Giriş Tarihi: 09.12.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 12:35

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çifti lüks villadan taşındı! Sebebi, "Derde bak" dedirtti

Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin, 2016 yılında gösterişli bir tören ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, ilk kızları Arya'yı 2017'de, ikinci kızları Zeynep Mira'yı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleriyle konuşulan çift, ev değiştirdi. Uzun yıllardır Beykoz'da dokuz odalı ve özel havuzlu lüks bir villada yaşayan çift, İstinye'de beş odalı dubleks bir daireye taşındı. Sebebi ise "Derde bak" dedirtti.

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çifti lüks villadan taşındı! Sebebi, Derde bak dedirtti

Popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, 9 odalı ve özel havuzlu evde rahat edemedi. Aylık 300 bin TL ödedikleri iddia edilen villayı istemeyen çiftten Şahin'in ısrarı sonrasında şarkıcı Berkay arayışa geçti. Çift 5 odalı daha küçük bir eve taşındı.

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çifti lüks villadan taşındı! Sebebi, Derde bak dedirtti

Popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin apar topar taşındı. Uzun yıllardır Beykoz'da dokuz odalı ve özel havuzlu lüks bir villada yaşayan çift, iddiaya göre aylık 300 bin TL kira ödüyordu.

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Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çifti lüks villadan taşındı! Sebebi, Derde bak dedirtti

Ancak Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin bu evde mutlu olamadı ve çift birkaç ay önce İstinye'de beş odalı dubleks bir daireye taşındı.

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çifti lüks villadan taşındı! Sebebi, Derde bak dedirtti

BÜYÜK EV DERT OLDU

Lüks hayatıyla sık sık gündeme gelen Şahin "O güzel bahçeli evden neden bu sıkışık çatı katına geçtiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çifti lüks villadan taşındı! Sebebi, Derde bak dedirtti

"Büyük ev sorumlulukları ve problemlerini hayatımda istemiyorum. Kendime, aileme ve çocuklarıma vakit ayırmak daha önemli. En büyük sebep çocuklarımın okuluna yakın olması."

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