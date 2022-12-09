Giriş Tarihi: 09.12.2022 12:22
Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
12:35
Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çifti lüks villadan taşındı! Sebebi, "Derde bak" dedirtti
Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin, 2016 yılında gösterişli bir tören ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, ilk kızları Arya'yı 2017'de, ikinci kızları Zeynep Mira'yı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleriyle konuşulan çift, ev değiştirdi. Uzun yıllardır Beykoz'da dokuz odalı ve özel havuzlu lüks bir villada yaşayan çift, İstinye'de beş odalı dubleks bir daireye taşındı. Sebebi ise "Derde bak" dedirtti.