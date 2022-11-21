Berkay Şahin'in kızı ölümün eşiğinden döndü! "Firmayı dava edeceğim"

Paylaşımında adeta ateş püsküren Özlem Ada Şahin, firmaya dava açacağını açıkladı. Şahin, "Dolabın bir parçası durduk yere düşerek Arya'nın yüzüne geldi. Siz nasıl rezil bir firmasınız? Çocukların kullanacağı bir mobilyayı nasıl güvenli şekilde monte edemiyorsunuz? Elim ayağım titriyor sinirden. Sizi dava edeceğim" dedi.