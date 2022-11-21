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Haberler Galeri Berkay Şahin'in kızı ölümün eşiğinden döndü! "Firmayı dava edeceğim"
Giriş Tarihi: 21.11.2022 06:47 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 06:54

Berkay Şahin'in kızı ölümün eşiğinden döndü! "Firmayı dava edeceğim"

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile nikah masasına oturmuştu. Evliklerini göz önünde yaşayan ikili, 2017 yılında Arya'yı 2019 yılında da Zeynep Mira'yı kucağına aldı. Kızlarının odası için mobilya alan çift, korkutan bir kaza yaşadı. Ünlü çiftin kızı Arya'nın üzerine dolap kapağı düştü. Talihsiz olay üzerine Arya'nın boynu ve yüzü yaralandı.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Berkay Şahin’in kızı ölümün eşiğinden döndü! Firmayı dava edeceğim

2016 yılında dünyaevine giren Özlem Ada Şahin ile Berkay'ın 2017'de Arya, 2019'da da Zeynep Mira adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Berkay Şahin’in kızı ölümün eşiğinden döndü! Firmayı dava edeceğim

Ünlü şarkıcı Berkay'ın büyük kızının yüzüne dolap kapağı düştü.

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Berkay Şahin’in kızı ölümün eşiğinden döndü! Firmayı dava edeceğim

Talihsiz olay üzerine Arya'nın boynu ve yüzü yaralandı.

Berkay Şahin’in kızı ölümün eşiğinden döndü! Firmayı dava edeceğim

Özlem Ada Şahin yaşananların ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak isyan etti.

Berkay Şahin’in kızı ölümün eşiğinden döndü! Firmayı dava edeceğim

Paylaşımında adeta ateş püsküren Özlem Ada Şahin, firmaya dava açacağını açıkladı. Şahin, "Dolabın bir parçası durduk yere düşerek Arya'nın yüzüne geldi. Siz nasıl rezil bir firmasınız? Çocukların kullanacağı bir mobilyayı nasıl güvenli şekilde monte edemiyorsunuz? Elim ayağım titriyor sinirden. Sizi dava edeceğim" dedi.

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