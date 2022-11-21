Giriş Tarihi: 21.11.2022 06:47
Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
06:54
Berkay Şahin'in kızı ölümün eşiğinden döndü! "Firmayı dava edeceğim"
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile nikah masasına oturmuştu. Evliklerini göz önünde yaşayan ikili, 2017 yılında Arya'yı 2019 yılında da Zeynep Mira'yı kucağına aldı. Kızlarının odası için mobilya alan çift, korkutan bir kaza yaşadı. Ünlü çiftin kızı Arya'nın üzerine dolap kapağı düştü. Talihsiz olay üzerine Arya'nın boynu ve yüzü yaralandı.