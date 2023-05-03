Giriş Tarihi: 03.05.2023 14:49 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 15:20

Beş aylık bebeğini bırakıp Maldivler'e giden Melodi Elbirliler sosyal medyada linç edildi! Öfkeli anneden sert açıklama!

Ünlü şef Arda Türkmen ile sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, 2021 yılının eylül ayında nikah masasına oturdu. Mutluluklarını bir bebekle taçlandıran çift, kızları Ada Siena Türkmen'i geçtiğimiz kasım ayında kucağına aldı. Taze anne Melodi Elbirliler, son olarak Maldivler'e iş gezisine gitti. Beş aylık bebeğini eşi Arda Türkmen'e emanet eden fenomen, bu durum sonrasında sosyal medyada tepkilerle karşılaştı. Anneliğiyle ilgili yapılan yorumlar karşısında sinirlenen Melodi Elbirliler, sert bir açıklamada bulundu.