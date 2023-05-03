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Haberler Galeri Beş aylık bebeğini bırakıp Maldivler'e giden Melodi Elbirliler sosyal medyada linç edildi! Öfkeli anneden sert açıklama!
Giriş Tarihi: 03.05.2023 14:49 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 15:20

Beş aylık bebeğini bırakıp Maldivler'e giden Melodi Elbirliler sosyal medyada linç edildi! Öfkeli anneden sert açıklama!

Ünlü şef Arda Türkmen ile sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, 2021 yılının eylül ayında nikah masasına oturdu. Mutluluklarını bir bebekle taçlandıran çift, kızları Ada Siena Türkmen'i geçtiğimiz kasım ayında kucağına aldı. Taze anne Melodi Elbirliler, son olarak Maldivler'e iş gezisine gitti. Beş aylık bebeğini eşi Arda Türkmen'e emanet eden fenomen, bu durum sonrasında sosyal medyada tepkilerle karşılaştı. Anneliğiyle ilgili yapılan yorumlar karşısında sinirlenen Melodi Elbirliler, sert bir açıklamada bulundu.

Beş aylık bebeğini bırakıp Maldivler’e giden Melodi Elbirliler sosyal medyada linç edildi! Öfkeli anneden sert açıklama!

Instagram'da 700 bine yakın takipçisi bulunan fenomen Melodi Elbirlier, 2021 yılında ünlü şef Arda Türkmen ile dünyaevine girmişti. Mutlu birlikteliğini bir bebekle taçlandıran çift, beş ay önce ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Beş aylık bebeğini bırakıp Maldivler’e giden Melodi Elbirliler sosyal medyada linç edildi! Öfkeli anneden sert açıklama!

Beş ay önce kızı Siena'yı kucağına alan fenomen Melodi Elbirlier, önceki gün Maldivler'e gitti.

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Beş aylık bebeğini bırakıp Maldivler’e giden Melodi Elbirliler sosyal medyada linç edildi! Öfkeli anneden sert açıklama!

Her çalışan anne gibi işi gereği bu tatile gidip sosyal medyası için içerikler oluşturan Elbirlier, adeta sanal teröre maruz kaldı.

Beş aylık bebeğini bırakıp Maldivler’e giden Melodi Elbirliler sosyal medyada linç edildi! Öfkeli anneden sert açıklama!

Beş aylık kızını bırakıp tatile gitmekle suçlanan fenomene, son derece çirkin yorumlar yapıldı.

Beş aylık bebeğini bırakıp Maldivler’e giden Melodi Elbirliler sosyal medyada linç edildi! Öfkeli anneden sert açıklama!

"Sırf bedava diye kabul edilmiş bir seyahat! Yazık gerçekten. Bir de arada süt sağma görüntüleri atıp 'bakın ben anneliğimi yapıyorum' diyor" gibi yorumlar karşısında Elbirlier adeta küplere bindi.

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