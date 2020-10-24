Bez Bebek’in Pompi’si Elif Ceren Balıkçı güzelliğiyle büyüledi! Çocuk oyuncu Elif Ceren Balıkçı değişimi ile ağızları açık bıraktı...

Bir dönemin çocuk oyuncusu Bez Bebek'in Pompi'si Elif Ceren Balıkçı değişimi ile büyüledi. Elif Ceren Balıkçı ekranlarda çocuk oyuncu olarak tanınmıştı ve yıllar geçtikçe gençlik dizilerinde de rol almaya başladı. 9 yaşında iken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Bez Bebek, Madalyon gibi diziler de rol almıştı. Elif Ceren Balıkçı, ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisindeki Sedef karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşadı. Elif Ceren Balıkçı'nın son hali ile ağızları açık bıraktı! Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Pompi' karakterine hayat veren genç oyuncu şimdi sosyal medya paylaşımlarıyla ve güzelliği ile ilgi odağı oldu. İşte Bez Bebek'in Pompi'si Elif Ceren Balıkçı'nın son hali...