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Haberler Galeri Bez Bebek’in Pompi’si Elif Ceren Balıkçı güzelliğiyle büyüledi! Çocuk oyuncu Elif Ceren Balıkçı değişimi ile ağızları açık bıraktı...

’in Pompi’si güzelliğiyle büyüledi! Çocuk oyuncu ile ağızları açık bıraktı...

Bir dönemin çocuk oyuncusu 'in Pompi'si değişimi ile büyüledi. Elif Ceren Balıkçı ekranlarda çocuk oyuncu olarak tanınmıştı ve yıllar geçtikçe gençlik dizilerinde de rol almaya başladı. 9 yaşında iken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Bez Bebek, Madalyon gibi diziler de rol almıştı. Elif Ceren Balıkçı, ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisindeki Sedef karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşadı. ile ağızları açık bıraktı! 'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Pompi' karakterine hayat veren genç oyuncu şimdi sosyal medya paylaşımlarıyla ve güzelliği ile ilgi odağı oldu. İşte Bez Bebek'in Pompi'si Elif Ceren Balıkçı'nın son hali...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 23:02 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 23:11
Bez Bebek’in Pompi’si Elif Ceren Balıkçı güzelliğiyle büyüledi! Çocuk oyuncu Elif Ceren Balıkçı değişimi ile ağızları açık bıraktı...

Bir dönemin çocuk oyuncusu 'in Pompi'si değişimi ile büyüledi. Elif Ceren Balıkçı ekranlarda çocuk oyuncu olarak tanınmıştı ve yıllar geçtikçe gençlik dizilerinde de rol almaya başladı.

Bez Bebek’in Pompi’si Elif Ceren Balıkçı güzelliğiyle büyüledi! Çocuk oyuncu Elif Ceren Balıkçı değişimi ile ağızları açık bıraktı...

'ın başrolünde olduğu '' dizisinde 'Pompi' karakterine hayat veren genç oyuncu şimdi sosyal medya paylaşımlarıyla ve güzelliği ile ilgi odağı oldu. İşte Bez Bebek'in Pompi'si 'nın son hali...

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Bez Bebek’in Pompi’si Elif Ceren Balıkçı güzelliğiyle büyüledi! Çocuk oyuncu Elif Ceren Balıkçı değişimi ile ağızları açık bıraktı...

9 yaşında iken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, , Madalyon gibi diziler de rol almıştı.

Bez Bebek’in Pompi’si Elif Ceren Balıkçı güzelliğiyle büyüledi! Çocuk oyuncu Elif Ceren Balıkçı değişimi ile ağızları açık bıraktı...

, ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisindeki Sedef karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşadı.

Bez Bebek’in Pompi’si Elif Ceren Balıkçı güzelliğiyle büyüledi! Çocuk oyuncu Elif Ceren Balıkçı değişimi ile ağızları açık bıraktı...

'nın son hali ile ağızları açık bıraktı!

Bez Bebek’in Pompi’si Elif Ceren Balıkçı güzelliğiyle büyüledi! Çocuk oyuncu Elif Ceren Balıkçı değişimi ile ağızları açık bıraktı...
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Bez Bebek’in Pompi’si Elif Ceren Balıkçı güzelliğiyle büyüledi! Çocuk oyuncu Elif Ceren Balıkçı değişimi ile ağızları açık bıraktı...
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