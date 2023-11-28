Giriş Tarihi: 28.11.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 09:57

Bihter’in Firdevs’i Hande Ataizi 50 yaşında sırt kaslarıyla şov yaptı! Yaşıtlarını kıskandırdı! İşte düşman çatlatan o paylaşım!

Aşk-ı Memnu dizisinden uyarlanan Bihter filminde Firdevs karakterini canlandıran Hande Ataizi 50 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Güzel oyuncu Hande Ataizi, hiçbir zaman sporunu aksatmıyor. Sosyal medyadan spor yaptığı anları paylaşan Hande Ataizi, adeta kas şovu yaptı. Hande Ataizi'nin fit haline övgüler yağdı. Spor paylaşımlarıyla da dikkat çeken 50 yaşındaki bir çocuk annesi oyuncu Hande Ataizi, "Özendirici olsun diye yaptım ama yeni jenerasyon çok tembel" açıklamasını yapmıştı. Sırt kaslarıyla dikkat çeken Hande Ataizi'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı. İşte son olarak Bihter filminin Firdevs'i olarak boy gösteren Hande Ataizi'nin spor paylaşımı...