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Haberler Galeri Bir anda her şeyi bırakıp bambaşka bir hayat seçti! Çarkıfelek'in efsane sunucusu Tarık Tarcan bakın şimdi ne halde!
Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:47

Bir anda her şeyi bırakıp bambaşka bir hayat seçti! Çarkıfelek'in efsane sunucusu Tarık Tarcan bakın şimdi ne halde!

Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biriydi Tarık Tarcan. Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk... Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Yapmadığı iş kalmadı. Ama 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çeken Tarık Tarcan şimdilerde ne yapıyor? 90'lı yıllarda en yakışıklı manken ve oyuncular arasında gösterilen Tarık Tarcan, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor. Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla bağını koparmayan Tarık Tarcan, büyük ilgi görüyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündem olan 66 yaşındaki Tarık Tarcan'ın son hali ortaya çıktı.

Bir anda her şeyi bırakıp bambaşka bir hayat seçti! Çarkıfelek’in efsane sunucusu Tarık Tarcan bakın şimdi ne halde!

Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Tarık Tarcan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Tarık Tarcan, mesleğinin en başarılı döneminde ardına bile bakmadan İstanbul'u terk etmişti. Şu sıralar Bozburun ve Antalya arası bir yaşam süren 66 yaşındaki Tarık Tarcan, doğa ile iç içe sakin günlerinin keyfini çıkarıyor. Ünlü oyuncu Tarık Tarcan daha önce erken ayrılığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" demişti.

Bir anda her şeyi bırakıp bambaşka bir hayat seçti! Çarkıfelek’in efsane sunucusu Tarık Tarcan bakın şimdi ne halde!

Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, yıllar sonra ortaya çıktı!

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Bir anda her şeyi bırakıp bambaşka bir hayat seçti! Çarkıfelek’in efsane sunucusu Tarık Tarcan bakın şimdi ne halde!

Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biriydi Tarık Tarcan.

Bir anda her şeyi bırakıp bambaşka bir hayat seçti! Çarkıfelek’in efsane sunucusu Tarık Tarcan bakın şimdi ne halde!

Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk... Yapamadığı iş kalmadı.

Bir anda her şeyi bırakıp bambaşka bir hayat seçti! Çarkıfelek’in efsane sunucusu Tarık Tarcan bakın şimdi ne halde!

Ama 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çeken Tarık Tarcan şimdilerde ne yapıyor?

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