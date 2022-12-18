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Haberler Galeri Bir çöküşün anatomisi Merve Boluğur! Ekran macerası 18 yaşında başlamıştı... Murat Dalkılıç ile evlenmesi felaketi oldu!
Giriş Tarihi: 18.12.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 10:49

Bir çöküşün anatomisi Merve Boluğur! Ekran macerası 18 yaşında başlamıştı... Murat Dalkılıç ile evlenmesi felaketi oldu!

Merve Boluğur, 18 yaşında ekranlarla tanıştı. Acemi Cadı, Küçük Sırlar gibi birçok popüler dizide yer alan Merve Boluğur daha sonra Murat Dalkılıç ile ilk evliliğini yapıp boşandı. Merve Boluğur bu boşanmanın ardından uzun bir depresyon süreci geçirdi. Şimdi yine boşanma haberleriyle gündemde olan Merve Boluğur'u köşesine taşına Sonat Bahar oyuncu için "Güzellik ve yetenek var ama şöhreti yönetemiyor." yorumunda bulundu. İşte Sonat Bahar'ın Merve Boluğur'u yazdığı "Bir çöküşün anatomisi" başlıklı yazısı...

SONAT BAHAR
Bir çöküşün anatomisi Merve Boluğur! Ekran macerası 18 yaşında başlamıştı... Murat Dalkılıç ile evlenmesi felaketi oldu!

YIL: 2006...
Merve Boluğur o zamanlar henüz 18 yaşında, ekranın yeni ünlüsü. Reklamlarda oynuyor, Acemi Cadı dizisinde ilgi çekiyor. Onun için, "Akılda kalıcı bir yüze sahip. İleride karşımıza çok kez çıkacağı şimdiden belli" yorumları yapılıyor o dönem övgü dolu...

Bir çöküşün anatomisi Merve Boluğur! Ekran macerası 18 yaşında başlamıştı... Murat Dalkılıç ile evlenmesi felaketi oldu!

Oysa o, popüler kültürün yeni keşfi, bir anlamda yiyip yutacağı, kullanıp atacağı yeni kurbanı...

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Bir çöküşün anatomisi Merve Boluğur! Ekran macerası 18 yaşında başlamıştı... Murat Dalkılıç ile evlenmesi felaketi oldu!

2010'larda Küçük Sırlar dizisiyle kitlesi genişliyor, evin genç ergeni değil vamp kadını olma yolunda adım adım ilerliyor. Oyunculuk adına rüştünü ispat ettiği dönemler...

Bir çöküşün anatomisi Merve Boluğur! Ekran macerası 18 yaşında başlamıştı... Murat Dalkılıç ile evlenmesi felaketi oldu!

Tam da o dönemlerde silikonlu göğüsleriyle ortaya çıkıyor ve magazinin basının ortasına düşüveriyor. Silikonu taktırdığı güne kadar oyunculuğuna yapılan övgüler artık bel altı hale geliyor ve başka bir kategoride ün savaşına devam ediyor. Kuzey Güney dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile ekran karşısına geçtiğinde, yeniden oyunculuğu öne çıkıyor ama bir şeyler eskisi gibi değil...

Bir çöküşün anatomisi Merve Boluğur! Ekran macerası 18 yaşında başlamıştı... Murat Dalkılıç ile evlenmesi felaketi oldu!

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