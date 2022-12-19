Bir çöküşün anatomisi Merve Boluğur! Murat Dalkılıç ile evlenmesi felaketi oldu!

Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:43
Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
09:43
Merve Boluğur, 18 yaşında ekranlarla tanıştı. Acemi Cadı, Küçük Sırlar gibi birçok popüler dizide yer alan Merve Boluğur daha sonra Murat Dalkılıç ile ilk evliliğini yapıp boşandı. Merve Boluğur bu boşanmanın ardından uzun bir depresyon süreci geçirdi. Şimdi yine boşanma haberleriyle gündemde olan Merve Boluğur'u köşesine taşına Sonat Bahar oyuncu için "Güzellik ve yetenek var ama şöhreti yönetemiyor." yorumunda bulundu. İşte Sonat Bahar'ın Merve Boluğur'u yazdığı "Bir çöküşün anatomisi" başlıklı yazısı...