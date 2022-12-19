Bir çöküşün anatomisi Merve Boluğur! Murat Dalkılıç ile evlenmesi felaketi oldu!

Tam da o dönemlerde silikonlu göğüsleriyle ortaya çıkıyor ve magazinin basının ortasına düşüveriyor. Silikonu taktırdığı güne kadar oyunculuğuna yapılan övgüler artık bel altı hale geliyor ve başka bir kategoride ün savaşına devam ediyor. Kuzey Güney dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile ekran karşısına geçtiğinde, yeniden oyunculuğu öne çıkıyor ama bir şeyler eskisi gibi değil...

