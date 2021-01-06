Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Genç oyuncular Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç aşk yaşıyor...

Magazin gündemine düşen bomba aşk haberi. Bir dizi aşkı daha gerçek oldu. Benim Adım Melek dizisinin genç yıldızları Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç'un aşk yaşadığı ortaya çıktı. Benim Adım Melek dizisinde de iki genç aşığı oynayan Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç birbirlerine çok yakıştırılıyordu. Sevilen oyuncular Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç'un setteki aşkı gerçeğe dönüştü. İşte Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç çiftinin aşk pozları...
Giriş Tarihi: 06.01.2021
11:06
Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
11:08
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