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Bir daha gerçek oldu! Genç oyuncular ve aşk yaşıyor...

gündemine düşen bomba . Bir daha gerçek oldu. dizisinin genç yıldızları ve 'un aşk yaşadığı ortaya çıktı. Benim Adım Melek dizisinde de iki genç aşığı oynayan Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç birbirlerine çok yakıştırılıyordu. Sevilen oyuncular Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç'un setteki aşkı gerçeğe dönüştü. İşte Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç çiftinin ...

Giriş Tarihi: 06.01.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 11:08
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Genç oyuncular Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç aşk yaşıyor...

gündemine düşen bomba . Bir daha gerçek oldu. dizisinin genç yıldızları ve 'un aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Genç oyuncular Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç aşk yaşıyor...

dizisinde de iki genç aşığı oynayan ve birbirlerine çok yakıştırılıyordu.

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Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Genç oyuncular Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç aşk yaşıyor...

Sevilen oyuncular ve 'un setteki aşkı gerçeğe dönüştü.

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Genç oyuncular Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç aşk yaşıyor...

ve , oyunculuk kariyerlerinin olumsuz etkilenmemesi adına ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Genç oyuncular Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç aşk yaşıyor...

Sosyal medyada paylaşım yapmayan ikiliden 'ün 'un ailesiyle tanıştığı iddia edildi.

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