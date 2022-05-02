Bir döneme damga vuran ‘Bizimkiler’in sekreter Demet’i Buket Dereoğlu’dan yıllar sonra gelen itiraf! ‘Hiç o kadar utanmamıştım’

Türkiye'de ekran efsanesi denilince akla ilk gelen dizi 'Bizimkiler' olur kuşkusuz. "Bizimkiler" dizisinin sekreter Demet'i ve Tatlı Kaçıklar'ın Aysu'su olarak tanıdığımız, sarı saçları, mavi gözleri ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile yıllardır severek izlediğimiz değerli sanatçı Buket Dereoğlu, Günaydın'ın sorularını tüm içtenliği ile yanıtladı. Tiyatrocu İdil Yazgan ve Ercan Yazgan'ın kızı olmanın oyunculuk hayatına kattıklarından, anneliğe, estetikten, hayata dair her yönüyle Buket Dereoğlu…