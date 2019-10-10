Bir döneme damga vuran “Sihirli Annem” dizisinde rol alan Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner'i görenler şaşırıyor

Yıllar önce "Sihirli Annem" dizisinde rol alan Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner, önceki gün Etiler görüntülendi. Birlikte büyüyen üç yakın arkadaş, iş görüşmesi için geldiklerini söyledi: "Bugün bir proje için toplantımız var, onu konuşmaya geldik. Birbirimizi bırakmıyoruz. Yapımcıya da 'üçlü paket' sunacağız!" Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncuları artık büyüdü. Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner'i görenler çok şaşırıyor. Sihirli Annem'in oyuncuları Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner artık genç kız oldu. Sihirli Annem de rol alan Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner güzellikleriyle de dikkat çekiyor. İşte Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner son hali…