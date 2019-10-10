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  • Bir döneme damga vuran “Sihirli Annem” dizisinde rol alan Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner'i görenler şaşırıyor

Bir döneme damga vuran “” dizisinde rol alan , ve 'i görenler şaşırıyor

Yıllar önce "" dizisinde rol alan , ve , önceki gün Etiler görüntülendi. Birlikte büyüyen üç yakın arkadaş, iş görüşmesi için geldiklerini söyledi: "Bugün bir proje için toplantımız var, onu konuşmaya geldik. Birbirimizi bırakmıyoruz. Yapımcıya da 'üçlü paket' sunacağız!" Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncuları artık büyüdü. Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner'i görenler çok şaşırıyor. Sihirli Annem'in oyuncuları Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner artık genç kız oldu. Sihirli Annem de rol alan Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner güzellikleriyle de dikkat çekiyor. İşte Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner son hali…

Giriş Tarihi: 10.10.2019 13:57 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 14:04
Bir döneme damga vuran “Sihirli Annem” dizisinde rol alan Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner'i görenler şaşırıyor

Bir döneme damga vuran "" dizisinde rol alan , ve 'i görenler şaşırıyor. Birlikte büyüyen üç yakın arkadaş geçtiğimiz gün bir arada görüntülendi. Hürriyet'in haberine göre; Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner, iş görüşmesi için geldiklerini söyledi: "Bugün bir proje için toplantımız var, onu konuşmaya geldik. Birbirimizi bırakmıyoruz. Yapımcıya da 'üçlü paket' sunacağız!" İşte değişimleriyle herkesi şaşırtan çocuk oyuncular…

Bir döneme damga vuran “Sihirli Annem” dizisinde rol alan Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner'i görenler şaşırıyor

BİRSU DEMİR

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Bir döneme damga vuran “Sihirli Annem” dizisinde rol alan Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner'i görenler şaşırıyor
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Bir döneme damga vuran “Sihirli Annem” dizisinde rol alan Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner'i görenler şaşırıyor
Bir döneme damga vuran “Sihirli Annem” dizisinde rol alan Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner'i görenler şaşırıyor
Bir döneme damga vuran “Sihirli Annem” dizisinde rol alan Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner'i görenler şaşırıyor

ERHAN CAN KARTAL

Bir döneme damga vuran “Sihirli Annem” dizisinde rol alan Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner'i görenler şaşırıyor
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