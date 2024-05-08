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Haberler Galeri Bir dönemin aranan isimlerindendi… Yıllar sonra ortaya çıkan Doğa Bekleriz’den bomba açıklamalar! Doğa Bekleriz'den Mehmet Ali Erbil ve Çarkıfelek itirafı!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 14:50

Bir dönemin aranan isimlerindendi… Yıllar sonra ortaya çıkan Doğa Bekleriz’den bomba açıklamalar! Doğa Bekleriz'den Mehmet Ali Erbil ve Çarkıfelek itirafı!

Yıkılmadım, Aynalı Tahir, İki Arada, Koçum Benim, Mavi Kolye, Kızma Birader, Vatan Sağolsun, Evimin Erkeği gibi yapımlardan tanıdığımız Doğa Bekleriz yıllar sonra ortaya çıktı. Doğa Bekleriz, verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğa Bekleriz'in itirafları magazin gündemine bomba gibi düştü. Doğa Bekleriz'in değişimi ise sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

Bir dönemin aranan isimlerindendi… Yıllar sonra ortaya çıkan Doğa Bekleriz’den bomba açıklamalar! Doğa Bekleriz’den Mehmet Ali Erbil ve Çarkıfelek itirafı!

Bir döneme damgasını vuran isimlerden olan Doğa Bekleriz 9 yıl önce yurt dışına yerleşti. Doğa Bekleriz, Mehmet Ali Erbil ve Çarkıfelek programıyla ilgili itirafta bulundu.

Bir dönemin aranan isimlerindendi… Yıllar sonra ortaya çıkan Doğa Bekleriz’den bomba açıklamalar! Doğa Bekleriz’den Mehmet Ali Erbil ve Çarkıfelek itirafı!

90'lı yılların en popüler isimlerinden olan Doğa Bekleriz bir dönem podyumlarda fırtınalar estiriyordu. Çarkıfelek programında hosteslik yapan Doğa Bekleriz, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile birlikte objektif karşısında yerini aldı.

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Bir dönemin aranan isimlerindendi… Yıllar sonra ortaya çıkan Doğa Bekleriz’den bomba açıklamalar! Doğa Bekleriz’den Mehmet Ali Erbil ve Çarkıfelek itirafı!

DOĞA BEKLERİZ'DEN MEHMET ALİ ERBİL VE ÇARKIFELEK İTİRAFI
Habertürk'te yer alan habere göre; Şöhreti ilk olarak 'Çarkıfelek' hostesliği yaptığı dönemde hissettiğini söyleyen Doğa Bekleriz, "Mehmet Ali Erbil, 'Leğen kemiği' lakabı takmıştı. Yarışma çok izleniyordu. Muhabirler peşimden koşmaya başladı. Sanırım en çok klipte rol alan model de olabilirim" ifadelerini kullandı.

Bir dönemin aranan isimlerindendi… Yıllar sonra ortaya çıkan Doğa Bekleriz’den bomba açıklamalar! Doğa Bekleriz’den Mehmet Ali Erbil ve Çarkıfelek itirafı!

Doğa Bekleriz'in yıllar içindeki değişimi...

Bir dönemin aranan isimlerindendi… Yıllar sonra ortaya çıkan Doğa Bekleriz’den bomba açıklamalar! Doğa Bekleriz’den Mehmet Ali Erbil ve Çarkıfelek itirafı!
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