Giriş Tarihi: 08.05.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
14:50
Bir dönemin aranan isimlerindendi… Yıllar sonra ortaya çıkan Doğa Bekleriz’den bomba açıklamalar! Doğa Bekleriz'den Mehmet Ali Erbil ve Çarkıfelek itirafı!
Yıkılmadım, Aynalı Tahir, İki Arada, Koçum Benim, Mavi Kolye, Kızma Birader, Vatan Sağolsun, Evimin Erkeği gibi yapımlardan tanıdığımız Doğa Bekleriz yıllar sonra ortaya çıktı. Doğa Bekleriz, verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğa Bekleriz'in itirafları magazin gündemine bomba gibi düştü. Doğa Bekleriz'in değişimi ise sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.