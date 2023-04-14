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Haberler Galeri Bir dönemin çocuk yıldızı Üvey Baba’nın Lamia’sı şimdi ne yapıyor? Burçin Abdullah değişimiyle dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 14.04.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 06:36

Bir dönemin çocuk yıldızı Üvey Baba’nın Lamia’sı şimdi ne yapıyor? Burçin Abdullah değişimiyle dudak uçuklattı!

İlk ekran deneyimini küçük yaşlarda tadan Burçin Abdullah, asıl çıkışını 10 yaşındayken rol aldığı Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle yapmıştı. Kemalettin Tuğcu'nun aynı adlı romanından TV'ye uyarlanan 'Üvey Baba' dizisinin başrol oyuncusu Burçin Abdullah'ın son hali görenleri şaşırttı. Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü de anne oldu. Yayınlandığı döneme damga vuran 'Üvey Baba' dizisinin çocuk oyuncusu Burçin Abdullah, değişimi ile dudak uçuklatıyor. 90'lı yılların çocuk oyuncusu Burçin Abdullah, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çocukluğu setlerde geçse de güzel oyuncu şimdilerde, ailesiyle sakin bir hayat sürüyor. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah'ın son hali ve bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların değişimleri...

Bir dönemin çocuk yıldızı Üvey Baba’nın Lamia’sı şimdi ne yapıyor? Burçin Abdullah değişimiyle dudak uçuklattı!

Kemalettin Tuğcu'nun aynı adlı romanından TV'ye uyarlanan 'Üvey Baba' dizisinin başrol oyuncusu Burçin Abdullah'ın son hali görenleri şaşırttı.

Bir dönemin çocuk yıldızı Üvey Baba’nın Lamia’sı şimdi ne yapıyor? Burçin Abdullah değişimiyle dudak uçuklattı!

Güzelliği ve sevimli tavırlarıyla hayran bırakan Burçin Abdullah'ın hayranları ünlü oyuncunun değişimine inanamadı.

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Bir dönemin çocuk yıldızı Üvey Baba’nın Lamia’sı şimdi ne yapıyor? Burçin Abdullah değişimiyle dudak uçuklattı!

Burçin Abdullah, asıl çıkışını 10 yaşındayken rol aldığı Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle yapmıştı.

Bir dönemin çocuk yıldızı Üvey Baba’nın Lamia’sı şimdi ne yapıyor? Burçin Abdullah değişimiyle dudak uçuklattı!

İlk olarak Acı Günler isimli dizide rol almıştı ancak Lamia rolüyle adeta hafızalara kazındı.

Bir dönemin çocuk yıldızı Üvey Baba’nın Lamia’sı şimdi ne yapıyor? Burçin Abdullah değişimiyle dudak uçuklattı!

Küçük yaşta yaşadıkları içimize işleyen Lamia'yı unutmak ne mümkün...

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