Bir dönemin çocuk yıldızı Yıldız Asyalı bakın şimdi ne yapıyor? Ekranlardan uzak bir hayat süren Yıldız Asyalı son hali ile şaşırttı!

Bir dönem yer aldığı dizilerle adından söz ettiren Yıldız Asyalı artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Eyvah Kızım Büyüdü dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu sonrasında yaptığı çocuk programı ile "Yıldız Abla" olarak anılmıştı. Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı olarak hafızalara kazınan Yıldız Asyalı şimdilerde ekranlardan uzak. Kızı Ayşe ile birlikte yaşayan 41 yaşındaki Yıldız Asyalı son olarak tatilde görüntülenmişti. Fit hali ile beğeni toplayan Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı Yıldız Asyalı küçük yaşlardan beri müzikallerde sahneye çıkıyor, çok iyi düzeyde keman ve piyano çalıyor. Yıldız Asyalı şimdilerde çeşitli mekanlarda sahne alıyor. İşte Yıldız Asyalı'nın son hali...