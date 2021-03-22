Bir dönemin çok konuşulan ismiydi! Yasemin Kozanoğlu bakın şimdi ne yapıyor?

Bir dönem özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ama sonra aniden sessizliğe bürünen Yasemin Kozanoğlu'nun daha sonra ABD'de yaşadığı öğrenilmişti. Geçtiğimiz günlerde objektiflere takılan sosyetik güzelin hayli değiştiği görüldü. Sosyetenin en güzel kızlarından biri olarak tanınan ve geçmiş yıllarda güzelliğiyle erkekleri peşinden koşturan Yasemin Kozanoğlu, fırtınalı hayatıyla zaman zaman eleştiri konusu olmuştu. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Yasemin Kozanoğlu, önceki gün Bebek'teydi. Yasemin Kozanoğlu şimdi neler yapıyor dersiniz?