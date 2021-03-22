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Haberler Galeri Bir dönemin çok konuşulan ismiydi! Yasemin Kozanoğlu bakın şimdi ne yapıyor?

Bir dönemin çok konuşulan ismiydi! bakın şimdi ne yapıyor?

Bir dönem özel hayatıyla gündeminden düşmeyen ama sonra aniden sessizliğe bürünen 'nun daha sonra 'de yaşadığı öğrenilmişti. Geçtiğimiz günlerde objektiflere takılan sosyetik güzelin hayli değiştiği görüldü. Sosyetenin en güzel kızlarından biri olarak tanınan ve geçmiş yıllarda güzelliğiyle erkekleri peşinden koşturan Yasemin Kozanoğlu, fırtınalı hayatıyla zaman zaman eleştiri konusu olmuştu. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Yasemin Kozanoğlu, önceki gün 'teydi. Yasemin Kozanoğlu şimdi neler yapıyor dersiniz?

Giriş Tarihi: 22.03.2021 16:35 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 16:41
Bir dönemin çok konuşulan ismiydi! Yasemin Kozanoğlu bakın şimdi ne yapıyor?

Gençliğinde gündemine sık sık yer alan isimlerden biri olan , ardından daha sakin bir hayat seçip sırra kadem basmıştı. Daha sonra hiçbir yerde görünmeyen Yasemin Kozanoğlu şimdi neler yapıyor dersiniz?

Bir dönemin çok konuşulan ismiydi! Yasemin Kozanoğlu bakın şimdi ne yapıyor?

Buğulu bakışlarıyla bilinen model , bir dönem Fashion Tv'nin düzenlediği BBG tarzı yarışma Modelflat'ta yarışmış ve evdeki diğer modellerle anlaşamaması, sesinin inceliğinin tiye alınmasıyla gündeme gelmişti.

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Bir dönemin çok konuşulan ismiydi! Yasemin Kozanoğlu bakın şimdi ne yapıyor?

Şimdilerde sessiz sakin bir hayat sürüyor.

Bir dönemin çok konuşulan ismiydi! Yasemin Kozanoğlu bakın şimdi ne yapıyor?

Sosyetenin en güzel kızlarından biri olarak tanınan ve geçmiş yıllarda playboy'ları peşinden koşturan , fırtınalı hayatıyla zaman zaman eleştiri konusu olabiliyordu.

Bir dönemin çok konuşulan ismiydi! Yasemin Kozanoğlu bakın şimdi ne yapıyor?

Kozanoğlu verdiği bir röportajda "Amerika'ya yerleştim" demişti. Sosyetik güzel sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Orada DJ'lik yapıyorum. Yakında albümüm çıkacak. Erkek arkadaşım İspanyol olduğu için İbiza-Amerika arasında mekik dokuyorum" demişti.

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