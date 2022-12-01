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Haberler Galeri "Bir elbise bu kadar mı iyi taşınır" 48'lik Pınar Altuğ vücudunu saran elbisesi ile fiziğini konuşturdu!
Giriş Tarihi: 01.12.2022 08:19 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 08:20

"Bir elbise bu kadar mı iyi taşınır" 48'lik Pınar Altuğ vücudunu saran elbisesi ile fiziğini konuşturdu!

Oyunculuğunun yanı sıra törenlerin aranan sunucularından olan Pınar Altuğ son olarak özenle hazırlandığı geceye vücudunu saran yırtmaçlı elbisesi ile damga vurdu. Altın rengi elbisesinin içinde Pınar Altuğ muhteşem görünüyordu. Fit halini spora borçlu olan Pınar Altuğ son olarak katıldığı geceden pozlarını paylaştı. Bir süredir yoga yapan Pınar Altuğ'un düzgün fiziğini ortaya çıkaran elbisesi ile verdiği pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte 48 yaşındaki Pınar Altuğ'un vücudunu saran elbisesi ile pozları...

Bir elbise bu kadar mı iyi taşınır 48’lik Pınar Altuğ vücudunu saran elbisesi ile fiziğini konuşturdu!

Oyuncu Pınar Altuğ, magazin gündeminde en çok boy gösteren ünlü isimlerden olmaya devam ediyor. 48 yaşındaki Pınar Altuğ son olarak derin bacak dekolteli elbisesi ile ilgi odağı oldu.

Bir elbise bu kadar mı iyi taşınır 48’lik Pınar Altuğ vücudunu saran elbisesi ile fiziğini konuşturdu!

Oyunculuğunun yanı sıra törenlerin aranan sunucularından olan Pınar Altuğ son olarak özenle hazırlandığı geceye vücudunu saran yırtmaçlı elbisesi ile damga vurdu.

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Bir elbise bu kadar mı iyi taşınır 48’lik Pınar Altuğ vücudunu saran elbisesi ile fiziğini konuşturdu!

Fit halini spora borçlu olan Pınar Altuğ son olarak katıldığı geceden pozlarını paylaştı.

Bir elbise bu kadar mı iyi taşınır 48’lik Pınar Altuğ vücudunu saran elbisesi ile fiziğini konuşturdu!

İşte 48 yaşındaki Pınar Altuğ'un vücudunu saran elbisesi ile pozları...

Bir elbise bu kadar mı iyi taşınır 48’lik Pınar Altuğ vücudunu saran elbisesi ile fiziğini konuşturdu!

Altın rengi elbisesinin içinde Pınar Altuğ muhteşem görünüyordu. Bir süredir yoga yapan Pınar Altuğ'un düzgün fiziğini ortaya çıkaran elbisesi ile verdiği pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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