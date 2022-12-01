Giriş Tarihi: 01.12.2022 08:19 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 08:20

"Bir elbise bu kadar mı iyi taşınır" 48'lik Pınar Altuğ vücudunu saran elbisesi ile fiziğini konuşturdu!

Oyunculuğunun yanı sıra törenlerin aranan sunucularından olan Pınar Altuğ son olarak özenle hazırlandığı geceye vücudunu saran yırtmaçlı elbisesi ile damga vurdu. Altın rengi elbisesinin içinde Pınar Altuğ muhteşem görünüyordu. Fit halini spora borçlu olan Pınar Altuğ son olarak katıldığı geceden pozlarını paylaştı. Bir süredir yoga yapan Pınar Altuğ'un düzgün fiziğini ortaya çıkaran elbisesi ile verdiği pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte 48 yaşındaki Pınar Altuğ'un vücudunu saran elbisesi ile pozları...