Bir normalleşme öyküsü: Gazi Mahallesi

ÇÖZÜM SOSYOLOJİK BAKIŞLA GELDİ
Gazi Modeli olarak emniyetin literatürüne giren bu projenin iki ayağı bulunuyor. İlk ayakta yasa dışı örgütlere karşı verilen mücadele var. Bu mücadele sayesinde örgütlerin Gazi halkı üzerindeki baskısı kırılıyor. Projenin ikinci ayağındaysa semt sakinleriyle güven ilişkisi kurulması için yapılan çalışmalar bulunuyor. Halkı kazanmak için semtin sosyolojik yapısı incelenmiş ve buna göre bir eylem planı çizilmiş. Burada uzun yıllar görev yapan bir başkomiser "Burada ağırlıklı olarak Adıyaman, Malatya, Çankırı, Kastamonu, Siirt, Erzurum, Ardahan, Bayburtlu insanların oturduğu tespit edildi. Bu illerin İstanbul'daki il, ilçe, köy dernekleriyle iletişime geçildi ve kaymakamlık, belediye, emniyet yetkililerinin katıldığı huzur toplantıları düzenlenip insanlarla konuşuldu. İkinci olarak da Gazi'deki vakıf ve dernek yetkilileriyle, muhtarlarla görüşüldü.