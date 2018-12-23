Bir normalleşme öyküsü: Gazi Mahallesi

Peki; 90'lı yıllardan başlayarak kimi yasa dışı örgütlerin mesken tuttuğu ve bu örgütlerin mahalleli üzerinde baskı kurup olay çıkardığı Gazi Mahallesi'ne huzur nasıl geldi? Bütün iş 2014'te İstanbul Emniyet Müdürü olan Dr. Mustafa Çalışkan'ın, toplum destekli polislik anlayışıyla İstanbul'daki suçla topyekün mücadele etme kararıyla başlıyor. Suç oranının yüksek olduğu ilçeler tespit ediliyor ve her ilçede yoğun olarak işlenen suçun türüne göre mücadele biçimi belirleniyor. Gazi Mahallesi ise özel bir yer... Toplumsal olayların sıklıkla yaşandığı bu semtteki suçla mücadele için, emniyet literatürüne Gazi Modeli olarak geçen, 'insan odaklı', sosyolojik bir bakış açısıyla çözüm üretiliyor. İşte bu modelin nasıl hayata geçirildiğini, neler yapıldığını anlamak için bir haftadır Gazi'nin sokaklarındayız...