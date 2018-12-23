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Bir normalleşme öyküsü:

İstanbul'un orta yerindeki bildiğimiz Gazi değil artık. Semt sakinlerinin ağzından 'huzur' kelimesi düşmüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Gazi Modeli Projesi sayesinde Gazi Mahallesi normalleşti. Pazar SABAH semtin dönüşümünü yerinde inceledi.

OLKAN ÖZYURT
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Giriş Tarihi: 23.12.2018 12:15 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 12:36
Bir normalleşme öyküsü: Gazi Mahallesi

Bir normalleşme öyküsü:

Bir normalleşme öyküsü: Gazi Mahallesi

"Bırak Gazi'yi, Türkiye'den gitmeyi düşünüyordum. Yılmıştım. Artık burada çocuk bile büyütürüm, çünkü mahallede huzur var." Doğma büyüme mahalleli, kuaför Uğur Bulut'un (31) bu sözleri 'ndeki değişimi açık bir şekilde ortaya koyuyor. Kilit bir kelime huzur. Esnafın da, parka çocuğunu oynatmaya getiren anne- babaların da, okuldaki öğretmenin de, basket oynayan gençlerin de ağzında...

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Bir normalleşme öyküsü: Gazi Mahallesi

Peki; 90'lı yıllardan başlayarak kimi yasa dışı örgütlerin mesken tuttuğu ve bu örgütlerin mahalleli üzerinde baskı kurup olay çıkardığı 'ne huzur nasıl geldi? Bütün iş 2014'te İstanbul Emniyet Müdürü olan Dr. Mustafa Çalışkan'ın, toplum destekli polislik anlayışıyla İstanbul'daki suçla topyekün mücadele etme kararıyla başlıyor. Suç oranının yüksek olduğu ilçeler tespit ediliyor ve her ilçede yoğun olarak işlenen suçun türüne göre mücadele biçimi belirleniyor. Gazi Mahallesi ise özel bir yer... Toplumsal olayların sıklıkla yaşandığı bu semtteki suçla mücadele için, emniyet literatürüne Gazi Modeli olarak geçen, 'insan odaklı', sosyolojik bir bakış açısıyla çözüm üretiliyor. İşte bu modelin nasıl hayata geçirildiğini, neler yapıldığını anlamak için bir haftadır Gazi'nin sokaklarındayız...

Bir normalleşme öyküsü: Gazi Mahallesi

ÇALIŞKAN: GAZİ'YE ÇALIŞIN

Gazi'de görev yapan üst düzey emniyet yetkilisi semtteki normalleşmenin kolay olmadığını, incelikli bir projenin hayata geçirildiğini anlatıyor: "Darbe girişiminden önce İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan Gazi'yi normalleştirmek için ekibi toplayıp 'Çalışın' dedi. Gazi'de o güne kadar uygulanan klasik polisiye yaklaşımların suçu önlemede çare olmadığının farkındaydık.

Bir normalleşme öyküsü: Gazi Mahallesi

Biz de Çalışkan'ın toplum destekli polislik anlayışı doğrultusunda, yeni bir yaklaşımla Gazi'yi nasıl normalleştiririz diye uzun uzadıya çalıştık. Buranın sosyolojik yapısı incelendi, yıllardır uygulanan tedbirlerdeki eksiklikler tespit edildi. Halkı kazanarak normalleşmenin gerçekleşeceğini öngördük. Emniyet, valilik yani devletin bütün unsurlarının, dernek, vakıf gibi birçok sivil toplum örgütünün, muhtarların belediyelerin katılımıyla meseleye geniş çerçeveden bakan bir proje hayata geçirildi."

Bir normalleşme öyküsü: Gazi Mahallesi

ÇÖZÜM SOSYOLOJİK BAKIŞLA GELDİ

Gazi Modeli olarak emniyetin literatürüne giren bu projenin iki ayağı bulunuyor. İlk ayakta yasa dışı örgütlere karşı verilen mücadele var. Bu mücadele sayesinde örgütlerin Gazi halkı üzerindeki baskısı kırılıyor. Projenin ikinci ayağındaysa semt sakinleriyle güven ilişkisi kurulması için yapılan çalışmalar bulunuyor. Halkı kazanmak için semtin sosyolojik yapısı incelenmiş ve buna göre bir eylem planı çizilmiş. Burada uzun yıllar görev yapan bir başkomiser "Burada ağırlıklı olarak Adıyaman, Malatya, Çankırı, Kastamonu, Siirt, Erzurum, Ardahan, Bayburtlu insanların oturduğu tespit edildi. Bu illerin İstanbul'daki il, ilçe, köy dernekleriyle iletişime geçildi ve kaymakamlık, belediye, emniyet yetkililerinin katıldığı huzur toplantıları düzenlenip insanlarla konuşuldu. İkinci olarak da Gazi'deki vakıf ve dernek yetkilileriyle, muhtarlarla görüşüldü.

Bir normalleşme öyküsü: Gazi Mahallesi

Yine ilköğretim okullarına gidildi, resim yarışmaları, atölyeler, söyleşiler düzenlenerek çocuklarla, gençlerle, aileleriyle diyalog kuruldu. Esnafla her gün birebir konuşuldu. Her kesimin şikayetleri tespit edildi" diyerek semt sakinleriyle nasıl bir güven ilişkisi kurulduğunu anlatıyor. Gazi halkıyla yapılan bu görüşmelerde çok farklı şikayetler gelmiş. En önemlileri, belediye hizmetlerinden yeterince yararlanamamak, gençlerin genel olarak işsiz olması buna karşın sosyal çevrelerinin kısıtlı oluşu, olaylar nedeniyle Gazi halkının çocuklarını okula gönderirken, işten eve dönerken sıkıntı yaşaması, sıklıkla toplumsal olayların yaşanması ve polisin olaylara müdahalesi sebebiyle sürekli biber gazıyla yaşamak durumunda kalınması...

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