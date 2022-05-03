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Haberler Galeri 'Bir Şarkısın Sen' de Fındık Kurdu Berna olarak biliniyordu...‘Fındık Kurdu’ büyüdü güzeller güzeli bir genç kız oldu! İşte Berna Karagözoğlu’nun son halini görenler inanamadı!
Giriş Tarihi: 03.05.2022 06:18 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 06:20

'Bir Şarkısın Sen' de Fındık Kurdu Berna olarak biliniyordu...‘Fındık Kurdu’ büyüdü güzeller güzeli bir genç kız oldu! İşte Berna Karagözoğlu’nun son halini görenler inanamadı!

'Bir Şarkısın Sen' adlı yarışmada tanıdığımız ve 'Fındık kurdu' lakaplı Berna Karagözoğlu, aradan geçen zamanda büyüyüp genç kız oldu. Berna Karagözoğlu'nun son halini gören gözlerine inanamıyor. Berna Karagözoğl'nun yıllar içindeki değişimi görenleri adeta şoke etti. Berna Karagözoğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Berna Karagözoğlu, son olarak bir darp haberiyle gündeme geldi. Berna Karagözoğlu, Beşiktaş'ta bulunan bir restorana gitti. Yanında menajeri ve arkadaşıyla birlikte restoranda yemek yiyen şarkıcı, yan masasında oturan bir grupla tartışmaya başladı. İddiaya göre yan masada oturan gençler şarkıcıya sinkaflı küfürler etmeye başladı. İki grup arkadaş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İşte Berna Karagözoğlu'nun başına gelenlerin tüm ayrıntıları…

DİLEK YAMAN DEMİR
’Bir Şarkısın Sen’ de Fındık Kurdu Berna olarak biliniyordu...‘Fındık Kurdu’ büyüdü güzeller güzeli bir genç kız oldu! İşte Berna Karagözoğlu’nun son halini görenler inanamadı!

Katıldığı yarışma programında "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla bilinen ve ekran başındaki kişilerin de beğenisini kazanmayı başaran Berna Karagözoğlu şimdilerde kocaman bir genç kız oldu.

’Bir Şarkısın Sen’ de Fındık Kurdu Berna olarak biliniyordu...‘Fındık Kurdu’ büyüdü güzeller güzeli bir genç kız oldu! İşte Berna Karagözoğlu’nun son halini görenler inanamadı!

Atv ekranlarında yayınlanan Bir Şarkısın Sen şarkı yarışması ile ünlenen Karagözoğlu program yayınlandığı sırada 9 yaşındaydı ve Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

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’Bir Şarkısın Sen’ de Fındık Kurdu Berna olarak biliniyordu...‘Fındık Kurdu’ büyüdü güzeller güzeli bir genç kız oldu! İşte Berna Karagözoğlu’nun son halini görenler inanamadı!

Berna Karagözoğlu katıldığı Bir Şarkısın Sen şarkı yarışmasında "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla tanınmış, kısa süre içerisinde herkesin tanıdığı ve sevdiği bir yarışmacı haline gelmişti.

’Bir Şarkısın Sen’ de Fındık Kurdu Berna olarak biliniyordu...‘Fındık Kurdu’ büyüdü güzeller güzeli bir genç kız oldu! İşte Berna Karagözoğlu’nun son halini görenler inanamadı!

O zamanlar 9 yaşında olan Karagözoğlu şimdilerde kocaman genç kız oldu ve görenlere yok artık dedirtti.

’Bir Şarkısın Sen’ de Fındık Kurdu Berna olarak biliniyordu...‘Fındık Kurdu’ büyüdü güzeller güzeli bir genç kız oldu! İşte Berna Karagözoğlu’nun son halini görenler inanamadı!

İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali

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