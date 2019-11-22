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  • Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı annesinin kopyası! İşte Esra Dermancıoğlu'nun kız Refia Dermancıoğlu...

'nın Behice'si 'nun kızı annesinin kopyası! İşte Esra Dermancıoğlu'nun kız ...

Atv ekranlarının sevilen dizisi 'nın 2'nci sezonu ile yine fırtınalar estiriyor. Zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen ile yine dün geceye damgasını vurdu. Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna sürpriz bir şekilde dahil olan başarılı oyuncu izleyicinin beğenisini kazandı. Bir Zamanlar Çukurova'da karakterine hayat veren başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kısa sürede dizinin en merak edilen isimlerinden oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice Hekimoğlu'su Esra Dermancıoğlu'nu daha öncede bir çok dizi projesinde yer almıştı. Esra Dermancıoğlu özel hayatı ile de mercek altında. Atv'nin unutulmayan dizileri arasında yer alan Kırgın Çiçekler'de oynadığı 'Zehra' karakteriyle başarılı bir oyunculuk perfomansı sergileyen Esra Dermancıoğlu'nu sosyal medyadan takip eden hayranları kızı annesine olan benzerliğiyle şaşırdı. Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızını gören hayranları gözlerine inanamadı. İşte Refia Dermancıoğlu ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 09:42
Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı annesinin kopyası! İşte Esra Dermancıoğlu'nun kız Refia Dermancıoğlu...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı annesinin kopyası! İşte Esra Dermancıoğlu'nun kız Refia Dermancıoğlu...

Atv ekranlarının sevilen dizisi 'nın 2'nci sezonu ile yine fırtınalar estiriyor. Zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen ile yine dün geceye damgasını vurdu. Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna sürpriz bir şekilde dahil olan başarılı oyuncu izleyicinin beğenisini kazandı. Bir Zamanlar Çukurova'da karakterine hayat veren başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kısa sürede dizinin en merak edilen isimlerinden oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice Hekimoğlu'su Esra Dermancıoğlu'nu daha öncede bir çok dizi projesinde yer almıştı. Esra Dermancıoğlu özel hayatı ile de mercek altında. Atv'nin unutulmayan dizileri arasında yer alan Kırgın Çiçekler'de oynadığı 'Zehra' karakteriyle başarılı bir oyunculuk perfomansı sergileyen Esra Dermancıoğlu'nu sosyal medyadan takip eden hayranları kızı annesine olan benzerliğiyle şaşırdı. Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızını gören hayranları gözlerine inanamadı. İşte Refia Dermancıoğlu ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı annesinin kopyası! İşte Esra Dermancıoğlu'nun kız Refia Dermancıoğlu...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı annesinin kopyası! İşte Esra Dermancıoğlu'nun kız Refia Dermancıoğlu...

CEYLAN VE KIZI MELODİ

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı annesinin kopyası! İşte Esra Dermancıoğlu'nun kız Refia Dermancıoğlu...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı annesinin kopyası! İşte Esra Dermancıoğlu'nun kız Refia Dermancıoğlu...

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı annesinin kopyası! İşte Esra Dermancıoğlu'nun kız Refia Dermancıoğlu...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı annesinin kopyası! İşte Esra Dermancıoğlu'nun kız Refia Dermancıoğlu...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı annesinin kopyası! İşte Esra Dermancıoğlu'nun kız Refia Dermancıoğlu...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı annesinin kopyası! İşte Esra Dermancıoğlu'nun kız Refia Dermancıoğlu...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı annesinin kopyası! İşte Esra Dermancıoğlu'nun kız Refia Dermancıoğlu...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı annesinin kopyası! İşte Esra Dermancıoğlu'nun kız Refia Dermancıoğlu...

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı annesinin kopyası! İşte Esra Dermancıoğlu'nun kız Refia Dermancıoğlu...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı annesinin kopyası! İşte Esra Dermancıoğlu'nun kız Refia Dermancıoğlu...

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