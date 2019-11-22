Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı annesinin kopyası! İşte Esra Dermancıoğlu'nun kız Refia Dermancıoğlu...
Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 2'nci sezonu ile yine fırtınalar estiriyor. Zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova 45. bölümü ile yine dün geceye damgasını vurdu. Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna sürpriz bir şekilde dahil olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu izleyicinin beğenisini kazandı. Bir Zamanlar Çukurova'da Behice Hekimoğlu karakterine hayat veren başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kısa sürede dizinin en merak edilen isimlerinden oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice Hekimoğlu'su Esra Dermancıoğlu'nu daha öncede bir çok dizi projesinde yer almıştı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu özel hayatı ile de mercek altında. Atv'nin unutulmayan dizileri arasında yer alan Kırgın Çiçekler'de oynadığı 'Zehra' karakteriyle başarılı bir oyunculuk perfomansı sergileyen Esra Dermancıoğlu'nu sosyal medyadan takip eden hayranları kızı Refia Dermancıoğlu annesine olan benzerliğiyle şaşırdı. Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızını gören hayranları gözlerine inanamadı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...