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  • Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç güzelliğiyle büyüledi! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç gerçekte bambaşka biri...

'nın 'i Selin Genç güzelliğiyle büyüledi! 'nın Gülten'i Selin Genç gerçekte bambaşka biri...

Başarılı oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünde taht kuran 42. bölümü ile ekranlara gelecek. 'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar 'nın yıldızı parlayan genç oyuncularından Selin Genç son dönemin merak edilen yeteneklerinden. Çukurova'nın 'i olara izlediğimiz güzel oyuncu Selin Genç oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de seyircinin dikkatini çekmeyi başaran isimlerden. Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı karakterlerinden olan iyi niyetli, saf ve temiz bir Anadolu kızı olan Gülten'i oynayan Selin Genç dizide Yılmaz'a karşı olan aşkıyla biliniyor. Gerçek hayatta dizideki karakterden çok farklı görünen Selin Genç paylaşımlarıyla hayranlarını şaşıtıyor. Sosyal medyada da takip edilen ünlü isimlerden olan Selin Genç'in resimlerine beğeni yağıyor. Doğal güzelliğiyle seyirciyi büyüleyen başarılı oyuncu Selin Genç hakkında merak edilenlerin başında oyuncunun yaşı geliyor. Peki Selin Genç kaç yaşında? İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 31.10.2019 07:13 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 07:27
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç güzelliğiyle büyüledi! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç gerçekte bambaşka biri...

Başarılı oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünde taht kuran 42. bölümü ile ekranlara gelecek. Sınırsız aşkların, ölümüne kavgalarla el ele dolaştığı 'da Züleyha ve Yılmaz'ın aşkı bir sınavdan daha geçiyor! Artık, birbirlerini her fırsatta gören Yılmaz ve Züleyha, herşeyi göze almaya hazırdır. Yılmaz'ın tek istediği kendilerinden çalınan hayatlarını geri almaktır. Nihayet Züleyha'yı da ikna eder ve plan yapmaya başlarlar. Bir yandan Yılmaz ile hayallerine yeniden kavuşmak için fırsat kollayan Züleyha bir yandan da masumiyetirin ortaya çıkmasının keyfini sürüyor. Hünkar'ın kendisine yaptığı herşeyin intikamını almak için kolları sıvayan Züleyha'nın en büyük desteği de oluyor. Yılmaz ile aralarındaki iletişim sağlayan Gülten, bir yandan da Züleyha'nın en yakın arkadaşı haline geliyor. Züleyha'nın çiftlikteki ilk hareketi Saniye ve Gaffur'u uzaklaştırmak olacaktır. Hünkar ne kadar dil dökse de bunun önüne geçemez. Demir, artık Züleyha'nın bir dediğini iki etmemeye kesin kararlıdır. Saniye ve Gaffur gözyaşları içinde evlerinden ayrılacaktır. Demir, annesinin tüm iddialarına artık kulağını kapatır. Züleyha ona verdiği sözü tutmuştur ve söylenen tüm yalanlara dair de masumiyeti ortaya çıkmıştır. Demir şimdi, iş hayatında da hamleler yaparak, Züleyha ve iki çocuğu ile geleceklerini inşa etmenin peşindedir. Önce büyük bir hamle yaparak, Çukurova'nın tüm kalburüstü çevresini çiftlikte bir davet ile ağırlamaya karar verir. Hastahane'den taburcu olan Şermin, kazada kaybettiği çantasını hala bulamamıştır. Beş kuruşsuz kaldığı gibi gittiği tüm kapılar da yüzüne kapanacaktır. Tek çaresi Sabahattin'e sığınmak olur. Bir yandan da başhekim oluşundan etkilenmiş ve Sabahattin üzerindeki etkisini test edecektir. Artık Çukurova'da bir hayata kendini alıştırmaya başlayan Behice, ilk çarşı ziyaretinde gözünü korkutan bir sahneye şahit olur. Yılmaz ve Demir karşılaşmıştır ve yine silahlar çekilir! Yılmaz, kaçıp gitmek konusunda Züleyha ile sözleşince artık tüm planlarını hazırlar. Hem kaçış planı hem de gerekli evraklar ilenide olunca da babasından izin istemeye gider. Planından çok emindir, Fekeli'ye 'Müjgan'ın vicdan azabına razıyım' diyecek kadar Züleyha ile hayatına hazır olduğunu söyler. 'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı parlayan genç oyuncularından Selin Genç son dönemin merak edilen yeteneklerinden. olara izlediğimiz güzel oyuncu Selin Genç oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de seyircinin dikkatini çekmeyi başaran isimlerden. Doğal güzelliğiyle seyirciyi büyüleyen başarılı oyuncu Selin Genç hakkında merak edilenlerin başında oyuncunun yaşı geliyor. Peki kaç yaşında? İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç güzelliğiyle büyüledi! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç gerçekte bambaşka biri...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç güzelliğiyle büyüledi! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç gerçekte bambaşka biri...
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç güzelliğiyle büyüledi! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç gerçekte bambaşka biri...

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç güzelliğiyle büyüledi! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç gerçekte bambaşka biri...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç güzelliğiyle büyüledi! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç gerçekte bambaşka biri...

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç güzelliğiyle büyüledi! Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç gerçekte bambaşka biri...
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