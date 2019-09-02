Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek Adana'da! Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek makyajsız hali ile büyüledi!

Atv'nin reyting roketmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon çekimlerine başlandı. Sezon finali yapmasıyla tatile çıkan oyuncular Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon çekimleri için Adana'ya geri döndü. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova ile zirveye taşınan isimlerden olan Hilal Altınbilek de Adana'dan paylaşım yaptı. Son dönemin gözde oyuncusu Hilal Altınbilek internette en çok aratılan isimlerden oldu. Renkli güzel gözleri ile dikkat çeken Hilal Altınbilek'in yaşı, memleketi, boyu gibi özelliklerini merak edenleri internette Hilal Altınbilek ile ilgili bilgileri aratıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarına hayranlarından beğeni yağıyor. Sosyal medyada da oldukça fazla takipçisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in sıfır makyaj olarak paylaştığı fotoğraflara ise rekor beğeni geliyor. Hayat verdiği Züleyha karakterindeki başarılı oyunculuğu, güzelliği ve mütevazı kişiliği ile de çok konuşulan Hilal Altınbilek, Instagram hesabından "Adana'dan herkese iyi pazarlar" notunu düştüğü ve makyajsız olduğu gözlenen fotoğrafı ile olay oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz diğer ünlülerin makyajsız halleri...