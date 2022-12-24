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Haberler Galeri Bir zamanların 'Bambi Burçin'iydi... Süheyl Uygur ile Burçin Orhon evliliklerinde 27 yılı devirdiler! "Üç güne boşanırlar dediler..."
Giriş Tarihi: 24.12.2022 07:52 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 07:57

Bir zamanların 'Bambi Burçin'iydi... Süheyl Uygur ile Burçin Orhon evliliklerinde 27 yılı devirdiler! "Üç güne boşanırlar dediler..."

Sevilen tiyatrocu Süheyl Uygur ile eşi Burçin Orhon evliliklerinde 27 yılı devirdi. Bir dönem danslarıyla sahnelerin tozunu attıran 'Bambi' lakaplı Burçin Orhon 2007 yılından beri dans okulu işletiyor. Geçtiğimiz yıllarda kendisine Alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Burçin Orhon Kuşadası'nda inzivaya çekilmişti. Tiyatrocu Süheyl Uygur mutlu bir evliliği olan Burçin Orhonson olarak yıl dönümlerini sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile kutladı. Aradan geçen yıllara rağmen hala "Bambi" olarak anılması hakkında "Sanırım esas başarım, 60 yaşında 95 kilo olup hâlâ 'Bambi' diye anılmak... İşin tuhaf yanı, birkaç olumsuz ruhlu kişi dışında bunu garipseyen de yok" şeklinde yorumlayan Burçin Orhon eşi Süheyl Uygur ile aşk pozlarına düştüğü not ile "Dayan Süheyl" dedi.

Bir zamanların ’Bambi Burçin’iydi... Süheyl Uygur ile Burçin Orhon evliliklerinde 27 yılı devirdiler! Üç güne boşanırlar dediler...

90'lı yılların 'Bambi' lakaplı dansçısı Burçin Orhon daha sonra tiyatrocu Süheyl Uygur ile evlenip çocuk sahibi olmuş ve iş hayatına ara vermişti. Eski balerin ve dansçı Burçin Orhon eşi Suheyl Uygur ile tiyatro oyunlarında da boy göstermişti.

Bir zamanların ’Bambi Burçin’iydi... Süheyl Uygur ile Burçin Orhon evliliklerinde 27 yılı devirdiler! Üç güne boşanırlar dediler...

Geçtiğimiz yıllarda çeşitli sağlık sorunları yaşayan Burçin Orhon 106 kiloya kadar çıkmış sonrasında mide küçültme ameliyatı olmaya karar vermişti.

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Bir zamanların ’Bambi Burçin’iydi... Süheyl Uygur ile Burçin Orhon evliliklerinde 27 yılı devirdiler! Üç güne boşanırlar dediler...

Sonrasında ameliyat olan ve 23 kilo veren Burçin Orhon sosyal medyada eski ve yeni halini paylaşarak 'O kadar kilonuz yoktu canım, boşuna ameliyat oldunuz diyenlere selam olsun' diye yazmıştı.

Bir zamanların ’Bambi Burçin’iydi... Süheyl Uygur ile Burçin Orhon evliliklerinde 27 yılı devirdiler! Üç güne boşanırlar dediler...

Geçtiğimiz yıllarda Alzheimer başlangıcı teşhisi konulan ve Kuşadası'nda inzivaya çekilen Orhon, sosyal medya üzerinden takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor.

Bir zamanların ’Bambi Burçin’iydi... Süheyl Uygur ile Burçin Orhon evliliklerinde 27 yılı devirdiler! Üç güne boşanırlar dediler...

Bir dönem danslarıyla sahnelerin tozunu attıran 'Bambi' lakaplı Burçin Orhon 2007 yılından beri dans okulu işletiyor.

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