Giriş Tarihi: 24.12.2022 07:52 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 07:57

Bir zamanların 'Bambi Burçin'iydi... Süheyl Uygur ile Burçin Orhon evliliklerinde 27 yılı devirdiler! "Üç güne boşanırlar dediler..."

Sevilen tiyatrocu Süheyl Uygur ile eşi Burçin Orhon evliliklerinde 27 yılı devirdi. Bir dönem danslarıyla sahnelerin tozunu attıran 'Bambi' lakaplı Burçin Orhon 2007 yılından beri dans okulu işletiyor. Geçtiğimiz yıllarda kendisine Alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Burçin Orhon Kuşadası'nda inzivaya çekilmişti. Tiyatrocu Süheyl Uygur mutlu bir evliliği olan Burçin Orhonson olarak yıl dönümlerini sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile kutladı. Aradan geçen yıllara rağmen hala "Bambi" olarak anılması hakkında "Sanırım esas başarım, 60 yaşında 95 kilo olup hâlâ 'Bambi' diye anılmak... İşin tuhaf yanı, birkaç olumsuz ruhlu kişi dışında bunu garipseyen de yok" şeklinde yorumlayan Burçin Orhon eşi Süheyl Uygur ile aşk pozlarına düştüğü not ile "Dayan Süheyl" dedi.