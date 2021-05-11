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Haberler Galeri Bir zamanların ünlü modeli Loni Willison çöpten aldığı pizzayı yerken görüntülendi! Evsiz model Loni Willison'un son hali yürekleri burktu...
Giriş Tarihi: 11.05.2021 13:15 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 13:18

Bir zamanların ünlü modeli çöpten aldığı pizzayı yerken görüntülendi! Loni Willison'un son hali yürekleri burktu...

filmiyle yıldızı parlayan 37 yaşındaki eski model , şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. 'ın eski sevigilisi olan Loni Willison, iki yıl ortalıktan kaybolmuş, daha sonra geçen ekim ayında bulunmuştu. Evsiz olan ünlü model Loni Willison, şimdilerde yaşamını sokaklarda sürdürüyor. Loni Willison, son olarak 'de çöpten topladığı pizzaları sincapla paylaşıp yerken görüntülendi. Willison'un son hali görenleri şaşkına çevirdi...

Bir zamanların ünlü modeli Loni Willison çöpten aldığı pizzayı yerken görüntülendi! Evsiz model Loni Willison'un son hali yürekleri burktu...

filminin yıldızı 'ın eski sevigilisi 37 yaşındaki eski model , şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor.

Bir zamanların ünlü modeli Loni Willison çöpten aldığı pizzayı yerken görüntülendi! Evsiz model Loni Willison'un son hali yürekleri burktu...

iki yıl kayıp olduktan sonra geçen ekim ayında bulunmuştu. Evsiz olan model, şimdi yaşamını sokaklarda sürdürüyor.

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Bir zamanların ünlü modeli Loni Willison çöpten aldığı pizzayı yerken görüntülendi! Evsiz model Loni Willison'un son hali yürekleri burktu...

Bir dönem fırtınalar estiren ateşli güzel, üzerinde yastık yorgan gibi yatma malzemelerinin bulunduğu eşyaları taşıdığı el arabasının yanı sıra üzerine giydiği kat kat elbiselerle dikkat çekti.

Bir zamanların ünlü modeli Loni Willison çöpten aldığı pizzayı yerken görüntülendi! Evsiz model Loni Willison'un son hali yürekleri burktu...

Dişlerinin bir çoğunu kaybeden Loni, en son bir yabancının kendisine yemek verirken görüntülenmişti.

Bir zamanların ünlü modeli Loni Willison çöpten aldığı pizzayı yerken görüntülendi! Evsiz model Loni Willison'un son hali yürekleri burktu...

Son olarak sokaklarda yaşam mücadelesi veren model, çöpten aldığı pizzayı yerken objektiflere takıldı.

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