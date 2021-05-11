HaberlerGaleriBir zamanların ünlü modeli Loni Willison çöpten aldığı pizzayı yerken görüntülendi! Evsiz model Loni Willison'un son hali yürekleri burktu...
Giriş Tarihi: 11.05.2021 13:15Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 13:18
Bir zamanların ünlü modeli Loni Willison çöpten aldığı pizzayı yerken görüntülendi! Evsiz model Loni Willison'un son hali yürekleri burktu...
Baywatch filmiyle yıldızı parlayan 37 yaşındaki eski model Loni Willison, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Jeremy Jackson'ın eski sevigilisi olan Loni Willison, iki yıl ortalıktan kaybolmuş, daha sonra geçen ekim ayında bulunmuştu. Evsiz olan ünlü model Loni Willison, şimdilerde yaşamını sokaklarda sürdürüyor. Loni Willison, son olarak Los Angeles'de çöpten topladığı pizzaları sincapla paylaşıp yerken görüntülendi. Willison'un son hali görenleri şaşkına çevirdi...