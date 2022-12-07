Birce Akalay’dan dikkat çeken İbrahim Çelikkol paylaşımı: Sevdim seni bir kere!

Giriş Tarihi: 07.12.2022 21:21 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 22:23

'Siyah Beyaz Aşk' ve 'Kuş Uçuşu' dizilerinde birlikte oynayan ve beğenilen partnerler arasında yer alan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol, sık sık 'aşk mı yaşıyorlar?' iddiasıyla magazin basınında yer alıyor. Ünlü oyuncu Birce Akalay, bu kez yeni bir paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Akalay'ın yakın arkadaşı ile birlikte olduğu iddia edilen İbrahim Çelikkol'la 'Sevdim seni bir kere' şarkısıyla paylaşım yapması yine aynı soruyu gündeme getirdi. İşte Birce Akalay'ın İbrahim Çelikkol'la yaptığı o paylaşımı!