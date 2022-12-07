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Haberler Galeri Birce Akalay’dan dikkat çeken İbrahim Çelikkol paylaşımı: Sevdim seni bir kere!
Giriş Tarihi: 07.12.2022 21:21 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 22:23

Birce Akalay’dan dikkat çeken İbrahim Çelikkol paylaşımı: Sevdim seni bir kere!

'Siyah Beyaz Aşk' ve 'Kuş Uçuşu' dizilerinde birlikte oynayan ve beğenilen partnerler arasında yer alan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol, sık sık 'aşk mı yaşıyorlar?' iddiasıyla magazin basınında yer alıyor. Ünlü oyuncu Birce Akalay, bu kez yeni bir paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Akalay'ın yakın arkadaşı ile birlikte olduğu iddia edilen İbrahim Çelikkol'la 'Sevdim seni bir kere' şarkısıyla paylaşım yapması yine aynı soruyu gündeme getirdi. İşte Birce Akalay'ın İbrahim Çelikkol'la yaptığı o paylaşımı!

Birce Akalay’dan dikkat çeken İbrahim Çelikkol paylaşımı: Sevdim seni bir kere!

'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde birlikte rol alan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un arkadaşlıkları bu dizide başladı.

Birce Akalay’dan dikkat çeken İbrahim Çelikkol paylaşımı: Sevdim seni bir kere!

İki ünlü oyuncu seneler sonra 'Kuş Uçuşu' dizisiyle tekrar partner oldu. İzleyici yıllar sonra ikiliyi tekrar bir arada gördü ve birbirlerine çok yakıştırıldı.

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Birce Akalay’dan dikkat çeken İbrahim Çelikkol paylaşımı: Sevdim seni bir kere!

Ancak ünlü çiftin sosyal medya paylaşımları 'aşk mı yaşıyorlar?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Birce Akalay’dan dikkat çeken İbrahim Çelikkol paylaşımı: Sevdim seni bir kere!

İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu'nun 5 yıllık evliliği geçtiğimiz haziran ayında sona ermiş, yakışıklı oyuncunun Birce Akalay ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

Birce Akalay’dan dikkat çeken İbrahim Çelikkol paylaşımı: Sevdim seni bir kere!

"SEVDİM SENİ BİR KERE"

Sosyal medyayı sık kullanan Birce Akalay, bugün yaptığı paylaşımla ilgi çekti. İbrahim Çelikkol'la paylaşım yapan Akalay, Teoman'ın 'Sevdim Seni Bir Kere' şarkısını da bu paylaşımına ekledi.

Birce Akalay'dan dikkat çeken İbrahim Çelikkol paylaşımı: Sevdim seni bir kere! | Video

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