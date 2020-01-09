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Biz 'in galasına ünlü akını

Hümeyra, , , , Özge Özpirinçci, Meriç Aral ve Boran Kuzum'un rol aldığı "Biz " yarın vizyona giriyor. Filmin galası önceki akşam yapıldı, gece sanat dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

Giriş Tarihi: 09.01.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 11:41
Biz Böyleyiz'in galasına ünlü akını

Yapımını Avşar Film'in üstlendiği, hikayesini ve Melikşah Altuntaş'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Caner Özyurtlu'nun oturduğu "Biz " filmi, seyirciyle yarın buluşuyor. Ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin rahatsızlandığı haberini alınca İzmir'e doğru yola çıkan bir grup yazlık arkadaşının öyküsünü anlatan ""in galası, önceki akşam Uniq İstanbul'da yapıldı.

Biz Böyleyiz'in galasına ünlü akını

Geceye çok sayıda ünlü isim katıldı. Filmi izlemeye gelenler arasında Hülya Avşar, Serenay Sarıkaya, Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Gupse Özay, Keremcem, Nilperi Şahinkaya, Selma Ergeç ve Sezin Akbaşoğulları da vardı.

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Biz Böyleyiz'in galasına ünlü akını

Aras Bulut İynemli galaya sevgilisi Bige Önal'la katıldı. Yeni yıla Paris'te girdiklerini söyleyen İynemli, evlilik sorularını "Şu an için evlilik düşünmüyoruz" diye yanıtladı.

Biz Böyleyiz'in galasına ünlü akını

Yapımcı Şükrü Avşar'a destek için galaya geldiğini söyleyen Hülya Avşar, "Sizi de bir filmde görebilir miyiz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Teklif gelmiyor. Ayrıca sinemada bir hikaye sorunu var. Ülkemizde genelde komedi filmleri yapılıyor, bana göre bir senaryo yok."

Biz Böyleyiz'in galasına ünlü akını

Gupse Özay ile Barış Arduç da gecedeydi. Arduç, "Yeni yılda evlilik olur mu?" sorusuna "Her şey yolunda gidiyor, eğer evlilik durumu olursa sizinle seve seve paylaşırız" yanıtını verdi.

Biz Böyleyiz'in galasına ünlü akını

Gupse Özay, "Eltilerin Savaşı" filmindeki rol arkadaşı Merve Dizdar'la objektife poz verdi.

Biz Böyleyiz'in galasına ünlü akını

Özge Özpirinçci, Meriç Aral, ve , dekolteli kıyafetleriyle gecenin dikkat çeken isimleriydi.

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