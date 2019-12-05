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  • Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesini gören hayran kalıyor!

'nın Züleyha'sı 'in annesini gören hayran kalıyor!

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi , ekranlarından fırtına gibi esiyor. ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Şermin'in Hünkar'dan intikam hareketi, "Devlerin Aşkı"nı Çukurova'ya duyuruyor! Şermin'in gizlice çektiği Hünkar Yaman ve Fekeli'nin fotoğrafları gazetede yer alınca, hem konakta hem tüm 'da yer yerinden oynayacak! Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Güzelliğiyle dikkat çeken sosyal medyada da oldukça merak ediliyor. Hilal Altınbilek'in kişisel hesabını takip edenler annesini görünce oldukça şaşırdı. Hilal Altınbilek'in annesi güzelliğiyle büyüledi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 05.12.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 11:53
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesini gören hayran kalıyor!

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi , ekranlarından fırtına gibi esiyor. ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesini gören hayran kalıyor!

Şermin'in Hünkar'dan intikam hareketi, "Devlerin Aşkı"nı Çukurova'ya duyuruyor! Şermin'in gizlice çektiği fotoğraf gazetede yer alınca, hem konakta hem tüm 'da yer yerinden oynayacak! Hünkar'ın itibarını yok etmek için yapılan plan, Fekeli'yi adeta ateşliyor! Fekeli önce, mahremini ortaya dökenleri bulmak için eline silahını alıyor! Sonra da iki ailenin ve tüm hastane personelinin önünde Hünkar'a 40 yıl gecikmiş sorusunu soruyor: Benimle evlenir misin?

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesini gören hayran kalıyor!

DEMİR AKLINI KAYBEDECEK! YILMAZ İSE ZAFER SARHOŞLUĞU İÇİNDE!

Gazete haberi, Demir'i annesinden vazgeçme noktasına getirecektir. Yılmaz ise, bu durumu bir zafer olarak nitelendirir. İkisinin de kendi aşkları için girdikleri savaş, gözlerini "aşk" göremeyecek kadar kör etmiştir.

ZÜLEYHA VE YILMAZ AYNI OTOMOBİLDE!

Gaffur'un bir türlü tamirhaneye götüremediği otomobili Züleyha'yı yine yolda bırakır. Yılmaz'ın bir kez daha Züleyha ve Adnan'ı aracına alması Demir'i çıldırtır. Ancak, Yılmaz ve Züleyha çiftliğe ulaştığı andan itibaren gelişen olaylar, kimsede bu durumu sorgulayacak hal de bırakmayacaktır.

AŞKIN ALEVİ FADİK'İ Mİ SARDI?

Gülten'e ilgisini fark etse de, Çetin'e ilgi göstermekten vazgeçmeyen Fadik, gittikçe de kendini kaptırır. Aslında kendisiyle ilgilenildiğine inanmak için elinden geleni yaparken, aşk ateşiyle birlikte kendini gerçekten alevler içinde buluverir!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesini gören hayran kalıyor!

Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Güzelliğiyle dikkat çeken sosyal medyada da oldukça merak ediliyor. Hilal Altınbilek'in kişisel hesabını takip edenler annesini görünce oldukça şaşırdı. Hilal Altınbilek'in annesi güzelliğiyle büyüledi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesini gören hayran kalıyor!
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesini gören hayran kalıyor!

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